槍手闖殯儀館「輪流性侵5女」！她貼心探班男友　竟淪洩慾工具

記者吳美依／綜合報導

南非林波波省（Limpopo）發生震驚全國的案件，6名歹徒持槍闖入殯儀館，把男員工全部打暈後，輪流性侵5名女性，還把館內保險箱及受害者身上財物洗劫一空。其中一名受害者在閨蜜陪同下，前往殯儀館探望正在值班的男友，未料慘遭狼爪。

綜合外媒報導，本案發生於4日上午，2名女子步行前往殯儀館探班，途中被6名男子搭訕，未料攀談幾句後，對方立刻亮槍，她們只好在槍口脅迫之下，繼續前往目的地。

抵達殯儀館後，歹徒開槍打傷前來應門的男員工，後來在其中一個房間裡，發現另外3名女員工及6名男員工。他們使用槍托打暈在場所有男性後，把受害者押入祈禱室逞慾。

▲南非接連發生震驚全國的大規模性侵案。（示意圖／免費圖庫123RF）



警方發言人莫哈佩洛准將（Brigadier Motlafela Mojapelo）表示，「5名女性都被性侵，奪走手機及其他財物，保險箱裡的所有錢財也被搶走。」當局已經成立專案小組，強力追緝嫌犯，並將提出5項性侵罪名、3項綁架罪名、1項謀殺未遂及1項搶劫罪名指控。

《太陽報》報導，南非犯罪猖獗，根據警方最新數據，該國平均每天發生71起謀殺案及115起性侵案。7月底，豪登省（Gauteng）一組團隊前往廢棄礦場拍攝MV，17名蒙面男子卻突然持槍闖入，不但搜刮手機、珠寶、現金等財物，還輪流性侵8名模特兒，年紀最小受害者僅19歲，還有人在4小時內遭性侵多達10次。

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