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長頸鹿抓狂「罕見攻擊人類」　16月大女嬰被踩死！25歲媽生命垂危

▲▼長頸鹿遇6隻獅子圍攻，完全沒在怕，踢腿嚇走敵人。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲長頸鹿平時看似溫馴，南非卻罕見發生長頸鹿攻擊人類事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者張寧倢／綜合外電報導

南非東部夸祖魯-納塔爾省（KwaZulu-Natal）一座狩獵場發生「長頸鹿攻擊」事件，出生僅16個月的女嬰遭一隻發狂的長頸鹿踩踏，送醫前即死亡，女嬰母親現仍有生命危險。外媒報導，這是世界上最高的哺乳類動物罕見襲擊人類的情況。

綜合法新社等外媒報導，南非第3大人口稠密城市德班（Durban）東北方約270公里處的一個狩獵場19日發生憾事，一名25歲母親帶著16個月大的女兒到赫盧赫盧韋（Hluhluwe）鎮的庫列尼園區（Kuleni Farm），大約下午時分母女倆遭一隻發狂的長頸鹿踩踏。

警方發言人瓜亞拉（Nqobile Gwala）受訪表示，這對母女受傷後隨即被帶往最近的醫務室，但女嬰隨即在醫務室裡死亡，母親則被緊急送往醫院接受治療。據報導，女子送醫後目前生命情況仍然危急。警方已經針對事件展開調查。

法新社指出，長頸鹿通常不會攻擊人類。據「News24」報導，庫列尼園區是當地豪華森林小屋的野生動物農場，遊客能在園區步道上散步、騎自行車，一邊享受與動物的「近距離接觸」，外媒記者試圖聯繫園方，但目前未取得回應。

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