8女模淪洩慾工具！7礦工輪流性侵　民眾私刑「剝光痛毆」畫面曝

▲ 非法礦工涉嫌性侵女模，被當地居民動私刑。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南非豪登省發生一起震驚國際的性侵案，一組團隊在廢棄礦場拍攝MV時，一群暴徒持槍闖入後侵犯8名女模。年紀最小的受害者僅有19歲，還有人在4小時內遭性侵多達10次。當局目前逮捕逾80人，其中7人被控性侵。這起事件在當地引起公憤，民眾得知嫌犯包括外來的非法礦工後憤而動用私刑，剝光礦工衣服後將他們交給警察。

根據《每日郵報》，這組團隊7月28日在約堡附近一座廢棄礦坑拍攝福音音樂MV時，一群暴徒持武器闖入現場搜刮財物、性侵女模，截至上周約有80人被捕。其中7人被控性侵，他們都是在廢棄礦場淘金的非法礦工，另有60人面臨移民及槍枝指控。警方正調查32起性侵及搶劫案，待DNA鑑定結果出爐，可能提出更多指控。

▲ 民眾在非法礦工營地放火。（圖／路透）

受害的女模及工作人員年齡介於19歲至37歲之間，最多遭性侵多達10次。19歲少女諾博西諾（Nombosino，化名）親口道出她和21歲的姊姊如何被奪走童貞，她們接受這份日薪15英鎊（約新台幣550元）的工作，前往廢棄礦場拍攝，未料遭到攻擊。正拍攝最後一個場景時，暴徒闖入後對空鳴槍，命令所有人躺下後開始搜刮財物，邊搜邊撫摸她們的私處，且僅對非裔及印度婦女下手。

諾博西諾被一名男子推進一輛車內性侵後開始流血，但仍遭第二名男子侵犯。眼看其他男子一一挑選「獵物」，她只好謊稱自己才剛流產。接著她試圖保護姊姊，但姊姊仍遭另二名男子拖走蹂躪。她的姊姊表示，「這對所有女孩來說是非常痛苦的經歷，持續約4小時，其中一名女子就在我們面前被性侵。」

南非政界人士及民間團體紛紛上街抗議，要求拒絕保釋嫌犯。憤怒的當地居民更放火燒毀附近非法礦工營地，攻擊礦工、將他們的衣服扒光並交給警察。由於許多礦工是來自其他非洲國家的移民，這起事件也點燃排外情緒。總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）為此出面表示，他能夠理解民眾怒火，但合法抗議與犯罪行為不同，解決社區憂慮及不滿的同時也須避免生命損失及財產破壞。

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