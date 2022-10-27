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張善政批評全黨挺1人　鄭運鵬酸：他是土地公，別人就是妖魔鬼怪

▲針對張善政昨（26）批評民進黨全黨挺一人，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（27）日指出，張先生老是用輕蔑眼光看別人，已失去原有的尊重與高度。（圖／鄭運鵬競辦提供）

▲針對張善政批評民進黨全黨挺一人，鄭運鵬27日指出，張先生老是用輕蔑眼光看別人，已失去原有的尊重與高度。（圖／鄭運鵬競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國民黨市長候選人張善政昨（26）日批評民進黨全黨挺一人；民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今（27）日受訪時指出，張先生老是用輕蔑的眼光看別人，他自己是土地公，別人就是妖魔鬼怪，這種看不起人的態度，在選舉中已經失去原有的尊重與應該有的高度。

鄭運鵬今天上午前往藍軍大本營，位於平鎮區的忠貞市場掃街拜票，多位黨籍市議員候選人也陪同拜票，鄭運鵬受訪時表示，每次選舉，不管對哪個陣營，全力勝選都是應該的，「我認為朱立倫主席用突擊式提名張善政也無可厚非，我們都是盡全力在選舉，這是對自己、對選民與對手的尊重。」

鄭運鵬話鋒一轉說，「但張先生老是用輕蔑的眼光看別人，他說自己是土地公，別人就是妖魔鬼怪，他這種看不起人的態度，我覺得選舉好像已經失去原有的尊重，也應該有的高度。我尊重國民黨用最強的陣容，要韓國瑜先生來幫張善政助選，我認為是理所當然的，但張善政很多的用語對我不尊重到蠻難理解的程度。譬如說他講我是鄭文燦市長的小弟，但我不會去說他是韓國瑜先生的小弟，如果我用同樣方式去質疑他，他會不會感到被尊重？在最後一個月，我們四位候選人都應該保持一種正面正向的態度討論政策，這對市民朋友，才是公平的。」

藍綠之間民調很接近，最後一個月會用什麼策略打選戰？鄭運鵬說，「我從8月12號接受民進黨選對會徵召，到現在還不到90天，這段時間我們統計一下，差不多已經跑超過1000場的行程活動，接下來選戰的30天，我們會用全面看見的方式，讓市民朋友在最後一個月，到處都看得到我，以及我們的分身與鄭文燦市長，還有來自全台灣來桃園為我們輔選的好朋友們，接下來會在早上的市場、黃昏市場與晚上的夜市，我們會用全面看見的方式，繼續進行我們最後一個月的衝刺，我們的市議員候選人也非常努力，桃園隊會用這樣的精神，向市民朋友請益拜託。」

此外，張善政還說蔡英文總統的政績有特別資源分配，鄭運鵬強調，「過去張善政先生的確是長期在行政院裡擔任大官，有個民調顯示，全國對張善政並沒有感覺，他在知名度上，相較我來說還低了一些。這也顯示，他會當大官，但並沒有特別做出讓人家有記憶成績，身為政府主管機關，本來在行政資源分配上面，就是要做到貼心且照顧弱勢的。」

鄭運鵬認為，「蔡英文總統上任後，整個行政資源對最後才升格的桃園有更多的照顧，我們的資源是分配給最需要照顧的人，鐵路地下化是桃園最需要，預算也是最高的，張善政擔任行政院副院長時，把桃園視而不見，當初他認為說桃園要鐵路地下化，要桃園市府在1000億預算裡自行支出800億，中央補貼200億，可見得他在行政資源及預算資源分配，都不會考慮到桃園需要，弱勢城鄉差距的需要，這就是蔡英文總統跟張善政最不一樣的地方。張善政爭功諉過，然後喜歡當官，從來不體貼別人，這是民進黨政府與張善政先生最大的差別。」

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