「沒有三山有四山」！柯志恩旗山開講

▲國民黨高雄市長候選人柯志恩前往旗山竹峰寺開講。

政治中心／綜合報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩昨（26）日廟口開講前往旗山竹峰寺，邀請林義迪議員、葛姵瑩議員候選人以及立法委員林為洲，在平日晚間，現場仍有數百位民眾情義相挺，展現柯志恩在大旗美地區的熱情與高人氣。柯志恩從鼓山、岡山、鳳山到旗山，另類的「四山造勢」也成為大家關注的焦點。

柯志恩表示，從過去謝長廷市長說吳敦義市長都沒建設，到如今陳其邁市長也經常評論韓國瑜市長延宕高雄，柯志恩痛批民進黨的字典裡面沒有「感恩」，總是把所有的功勞與政績往身上攬。柯志恩說，市政建設本就是一棒接一棒，柯志恩未來擔任市長，必定感謝歷屆高雄市長，才是做人的基本道理。

大旗美地區做為高雄農業的重要區域，柯志恩喊話農委會應該針對農民提供更多的平台與支持，讓產銷得以平衡。柯志恩認為，農民是城市的靈魂，既使從事農業的人口比例低，但是為了讓青農能夠返鄉耕耘，改善農業現況勢在必行。柯志恩以過去建立全台灣第一個政黨電商平台為例，強調政府應該提供農民另類管道，讓高雄優質的農產品可以推廣到全世界。此外，針對美濃龐大的客家人口，柯志恩也不忘推銷客家相關政策牛肉，誓言為高雄爭取世界客家博覽會主辦權，讓客家文化得以從高雄開始發光發熱。

面對陳其邁市長近日頻繁宣傳高雄創造多項「財務奇蹟」，並稱高雄貧富差距縮小，柯志恩強調「數字很冷冰，人民的感受最清楚。」全場觀眾都沒人感受到貧富差距問題得到改善，顯示市府距離民意太遠。柯最後提到，過去25年教學生涯，近萬名學生，她深知教育對於翻轉人生的重要性。「高雄有山有水有海有港，高雄的孩子應該值得更好的國際競爭力。」