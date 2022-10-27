黃珊珊聲援高虹安　批資策會淪「政黨打手」是國家悲哀

▲黃珊珊技職教育政策座談會。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安任職資策會時兼職風波越演越烈，無黨籍台北市長候選人黃珊珊27日於臉書聲援高虹安，批評資策會原本是造福國家的機構，卻因為選舉淪為政黨打手，是國家的悲哀。

黃珊珊27日一早於臉書表示，資策會指控高虹安兼職未報備，問題是科智公司的工作，正是高虹安時任資策會上司所指派的工作，證明從頭到尾知情，且高虹安也未領科智任何薪水。

黃珊珊指出，自己一直相信凡走過必留下痕跡，資策會Youtube頻道上，仍放著高虹安代表科智參加比賽的影片，這被網友找了出來，成為了資策會明明知情的最好鐵證，證明努力的人終究會被看見，也證明任何顛倒是非的言行，最終也必遭反噬。

黃珊珊認為，今天資策會的走鐘，代表政黨為了求勝不擇手段，讓作育科技人才的搖籃變成選舉打手，將過去辛苦賣命、功績實在的員工，抹黑成罄竹難書的罪人，「這是國家的悲哀，這也是人民對於政府失望的開始。眼見這種鬧劇持續上演，人民要如何相信民主進步？」

黃珊珊強調，希望選民於11月26日前認真檢視每個候選人政見、核心思想，並觀察他們在選舉變成烏賊戰時，是否曾經挺身而出，守護社會的道德良知，或是不發一語享受政治紅利，甚至落井下石。

而黃珊珊也於27日上午的技職教育政策座談會中再度說明，高虹安當時是一個認真負責的資策會員工，資策會去年發生事情時，當時所講的內容跟現在完全不一樣，顯然相當有公信力的單位也成了選舉打手。

黃珊珊提及，一個努力認真的人被看見了，現在國家機器卻在打壓當年也認為非常優秀年輕的工程師，「我覺得這是一個很奇怪的事情，看起來就是為了勝選不擇手段。」