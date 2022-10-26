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社會 社會焦點 保障人權

加電子腳鐐！最貪調查官100萬元交保　桃檢不服今提抗告

▲桃園地院昨（25）日裁定前調查局航基站前機動組長徐宿良、幫助販毒犯張益祥等2人100萬元交保，並配戴電子腳鐐、限制住居與出海，桃園地檢署今天對地院具保裁定提出抗告。（資料照／翻攝自徐宿良臉書）

▲桃園地院昨（25）日裁定前調查局航基站前機動組長徐宿良、毒販張益祥2人100萬元交保，桃園地檢今天提出抗告。（資料照／翻攝自徐宿良臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對桃園地方法院昨天諭命前前調查局航基站機動組長徐宿良，以及毒販張益祥2人都以100萬元交保，並限制住居、出境，2人須配戴電子腳鐐定期線上報到；桃園地檢署昨天收到裁定後，認該裁定不足以對被告徐、張等2人形成相當拘束力，難以降低逃亡風險及確保日後審判、執行，今日緊急向桃園地院提出抗告。

桃園地檢署指出，考量被告徐宿良、張益祥等2人涉嫌共同盜賣依法查扣毒品等案件，嚴重戕傷司法公信力，且徐、張等人犯罪所得分別高達1億6,808萬2,100元、1億4,414萬2,000元，犯罪所得合計逾3億元；桃園地院諭命被告徐、張2人各提出保證金100萬元，均限制住居、電子腳鐐等科技監控與限制出境、出海，具保停止羈押等裁定，顯然不符合比例原則。

桃檢表示，桃園地院對被告徐、張2人裁定限制住居、限制出境及出海，並須定期線上報到，但2人或有親屬在國外定居、或有幫派身分，在偵查時即居無定所，檢方檢察官指揮法務部調查局北機站同仁，投入大量人力與物力，才將被告張益祥提到案。

桃檢認為，法院未命被告徐、張2人不得離開住、居所或一定區域，亦未具體指明適當科技設備，僅有寬鬆之定期線上報到，防逃措施強度顯有不足，尚不足以確保本案審判及未來執行之進行，故於今天依法提出抗告，以落實國家對重大貪瀆案件刑罰權之審判與執行。

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