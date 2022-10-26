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社會 社會焦點 保障人權

警匪追逐！車窗飛出一把手槍　路人撿到交警方...下場慘曝

▲吳姓男子今年1月間夥同友人共乘轎車外出，途中遇警方攔查拒檢加速逃離，吳男將改造手槍與子彈丟棄路旁，路過民眾拾獲通報警方，吳男仍難逃法網。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

▲吳姓男子今年1月間夥同友人共乘轎車外出，途中遇警方攔查拒檢加速逃離，吳男將改造手槍與子彈丟棄路旁，路過民眾拾獲通報警方，吳男仍難逃法網。（資料照／記者沈繼昌翻攝，與本新聞無關）

記者沈繼昌／桃園報導

宜蘭吳姓男子今年1月間乘坐友人轎車外出，行經平鎮區時遇警方執行酒駕臨檢，但吳男等人拒檢加速逃逸，途中將持有改造手槍與6發子彈從副駕駛座窗外丟棄路旁，路人經過拾獲槍彈後通報警方處理，警方根據監視畫面查獲吳男到案；桃檢調查後，根據刑事局鑑定槍彈均有殺傷力，吳男坦承犯行不諱，檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例將吳男起訴。

檢警調查，52歲的吳姓男子於今年1月7日深夜11時44分許，夥同陳姓友人共乘轎車外出，行經平鎮市圳南路時遇上平鎮警方進行酒駕路檢勤務，但吳男等人卻拒絕警方攔檢加速駕車逃離，途中吳男心虛將持有的改造手槍與彈匣1個（內含子彈6發）從副駕駛座往車外丟棄路旁。

正好有民眾停車在路旁，見吳男從車內丟棄物品，下車查看赫然發現是1把手槍，趕緊打電話向警方通報，警方到場後查出是改造手槍與子彈，再調閱路旁監視畫面查出是吳男等人涉案，經循線查獲吳男等人到案。

桃檢複訊時，吳男坦承犯案不諱，辯稱手槍與子彈於去年4月間以1萬5千元代價購得，放在身上做為防身用，案發時因擔心被警方查獲才拒絕盤查逃逸；檢察官根據刑事局鑑定，手槍與子彈均具殺傷力，且根據車上遺留鋁罐飲料，確實查出其DNA與吳男相符等證據，檢方偵結依違反槍砲彈藥刀械管制條例將吳男提起公訴。

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