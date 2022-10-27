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查賄絕對嚴辦！屏東地檢署檢察長陳盈錦上電視宣導

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦上觀昇電視宣導反賄選 。（圖／屏東地檢署提供，下同）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦上觀昇電視宣導反賄選 。（圖／屏東地檢署提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

隨著11月26日九合一選舉進入最後倒數時刻，屏東地檢署陳盈錦檢察長秉持著查賄「沒有上限、不分黨派、不分身分，有犯罪事證，絕對嚴辦到底」之原則，於10月26日親自上屏東地方電視觀昇電視台，向屏東廣大鄉親宣達嚴加查察賄選及反賄選的理念，並透過和主持人活潑生動的問答對談，讓有心要賄選的人止步及讓反賄選之觀念深植人心。

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦上觀昇電視宣導反賄選 。（圖／屏東地檢署提供，下同）

▲屏東地檢署檢察長陳盈錦上觀昇電視宣導反賄選 。（圖／屏東地檢署提供，下同）

當天觀昇電視台康宗興總經理及新聞部蔡麗華經理，秉持著新聞從業人員之職責及良心，也一起加入反賄選之行列，並由張如茵記者進行檢察長之專訪；檢察長針對賄選之態樣、如何檢舉賄選拿獎金、反賄選檢舉專線0800-024-099接通後按4、候選人如因賄選而當選，不僅當選無效，甚至還會遭判刑而入監執行，要候選人引以為戒，千萬不要以身試法等多面向叮嚀屏東的鄉親，也希望大家可以相信檢察長的決心，一起打造無賄之乾淨選風。

屏東地檢署除由檢察長親上電視台進行反賄選宣導外，並在檢察長指示下，指派檢察官、檢事官及觀護人分赴屏東33鄉鎮辦理多場反賄選宣導活動，希藉全面性的反賄選宣導活動，將反賄選意識以潛移默化的方式，深入人心，進而形成全民共識，建構全方位監視網絡，以達全民勇於檢舉賄選的目的。

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