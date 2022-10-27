收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區　路線多達61條

▲高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區，路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府以創意短片，透過運將親切服務及長輩安心搭乘表情，呈現搭乘「公車式小黃」即可直達目的，不僅具有機動性、方便性，還能配合客制化等優點，讓偏鄉與市區零距離、就醫更方便。

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▲高雄「公車式小黃」滿足偏鄉交通需求，路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

高雄幅員廣大，公車式小黃可滿足偏鄉地區交通需求，收費比照公路客運，並涵蓋高雄33個行政區，深入偏鄉61條路線，徹底落實交通及就醫平權。此外，公車式小黃還能照顧部落及偏鄉就醫需求，提供市民與部落族人最便捷的交通，讓民眾無論在就醫、防疫都獲得最好的照顧。

▲收費比照客運！高雄「公車式小黃」路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

市府說明，鄉親民眾可透過衛生所轉診就醫並協助預約幸福小黃，改善偏鄉地區就醫交通不便，市民持電子票證搭乘，更可享每趟最高自負額60元，路線資訊公開透明，可在高雄iBus APP 或交通局網站查詢。

面對人口老化課題，長輩生活照顧，除了公部門據點中心的建立，市府全力與社區力量合作，由民間提供更多志工人力，或社會福利、醫療照顧、健康促進等服務；另一方面，也積極解決民眾就醫的方便性，3個原鄉部落皆已建置公車式小黃，兩年來效果良好，希望透過各項友善服務，照顧更多長輩生活。

▲高雄「公車式小黃」要讓長輩能在地安老。（圖／高雄市政府提供）

市府要讓長輩能在地安老，除推動公車式小黃提供便捷交通服務，也透過與中央合作、爭取經費，廣設社區關懷據點，預計年底可達成520處，同時加強照顧服務品質，讓長輩受到最好照顧。