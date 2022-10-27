　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區　路線多達61條

▲▼ 收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區，路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區，路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府以創意短片，透過運將親切服務及長輩安心搭乘表情，呈現搭乘「公車式小黃」即可直達目的，不僅具有機動性、方便性，還能配合客制化等優點，讓偏鄉與市區零距離、就醫更方便。

▲▼ 收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區，路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄「公車式小黃」滿足偏鄉交通需求，路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

高雄幅員廣大，公車式小黃可滿足偏鄉地區交通需求，收費比照公路客運，並涵蓋高雄33個行政區，深入偏鄉61條路線，徹底落實交通及就醫平權。此外，公車式小黃還能照顧部落及偏鄉就醫需求，提供市民與部落族人最便捷的交通，讓民眾無論在就醫、防疫都獲得最好的照顧。

▲▼ 收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區，路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

▲收費比照客運！高雄「公車式小黃」路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

市府說明，鄉親民眾可透過衛生所轉診就醫並協助預約幸福小黃，改善偏鄉地區就醫交通不便，市民持電子票證搭乘，更可享每趟最高自負額60元，路線資訊公開透明，可在高雄iBus APP 或交通局網站查詢。

面對人口老化課題，長輩生活照顧，除了公部門據點中心的建立，市府全力與社區力量合作，由民間提供更多志工人力，或社會福利、醫療照顧、健康促進等服務；另一方面，也積極解決民眾就醫的方便性，3個原鄉部落皆已建置公車式小黃，兩年來效果良好，希望透過各項友善服務，照顧更多長輩生活。

▲▼ 收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區，路線達61條。（圖／高雄市政府提供）

▲高雄「公車式小黃」要讓長輩能在地安老。（圖／高雄市政府提供）

市府要讓長輩能在地安老，除推動公車式小黃提供便捷交通服務，也透過與中央合作、爭取經費，廣設社區關懷據點，預計年底可達成520處，同時加強照顧服務品質，讓長輩受到最好照顧。

ET快訊
淡大新生盃籃球變格鬥戰！「打成蛋漿」畫面曝　懲處出爐
快訊／政院拍板「2職業加薪」！　7.5萬人受惠
外送員爆「棄跑潮」這波最有感！　5年老鳥想回職場了
普丁「乾女兒」爆逃亡！　豪宅遭突襲
3病毒釀小兒急診爆！　醫憂大魔王「比Omicron更恐怖」
白家綺KTV突被襲胸！驚喊「你碰到我胸部」　吳東諺氣炸衝上去
桶屍案女租客是酒店紅牌！　清純短髮貌似學生妹

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人夫逼老婆和2小學子女共吃1個便當　妻嘆：已經12年了

台科大產創學院揭牌　蔡英文：強化台灣關鍵技術與國際競爭力

拚死加班竟讓績效獎金減少！交長出手　中華郵政可望再領4.4個月

收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區　路線多達61條

外送員爆「棄跑潮」這波最有感！5年老鳥等不到單…想回職場了

高鐵遇「側乳妹」！衣開大洞秀碗公奶　老司機一看：套路太明顯

普悠瑪出軌二審！駕駛尤振仲仍判4年半　再上訴？律師：「研議中」

11月運勢出爐！命理師點名「2生肖」財運旺翻　屬龍建議到廟拜拜

長輩復健不用再跑南投草屯　埔基在中寮衛生所開辦物理治療所

閨蜜偷找男友幫刮痧「都沒人幫我…」　她攤牌超心寒！網怒：綠茶

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

周湯豪爆女偶像新歡！工作室過夜8hrs　同款鞋曝光…親回兩人關係

三峽機車緊貼軍卡直行 下秒遭輾母女雙亡！

早上洗澡半個月換床單　孫聽嬤習慣喊：髒兮兮

KID坤達金鐘紅毯「致敬小鬼」！　復刻3年前跳躍：我們完整了

台中桶屍命案！廠房傳惡臭　水泥塊冒左手...鎖定1女調查

人夫逼老婆和2小學子女共吃1個便當　妻嘆：已經12年了

台科大產創學院揭牌　蔡英文：強化台灣關鍵技術與國際競爭力

拚死加班竟讓績效獎金減少！交長出手　中華郵政可望再領4.4個月

收費比照客運！高雄「公車式小黃」涵蓋33行政區　路線多達61條

外送員爆「棄跑潮」這波最有感！5年老鳥等不到單…想回職場了

高鐵遇「側乳妹」！衣開大洞秀碗公奶　老司機一看：套路太明顯

普悠瑪出軌二審！駕駛尤振仲仍判4年半　再上訴？律師：「研議中」

11月運勢出爐！命理師點名「2生肖」財運旺翻　屬龍建議到廟拜拜

長輩復健不用再跑南投草屯　埔基在中寮衛生所開辦物理治療所

閨蜜偷找男友幫刮痧「都沒人幫我…」　她攤牌超心寒！網怒：綠茶

《換乘2》崔怡賢退出後「素顏現身」近況曝　粉絲驚：終於出現了

陳時中大頭病難醫？黃珊珊：防疫成就靠台灣全民　不用往臉上貼金

屏東執行分署11／1拍賣紅豆杉木雕羅漢　匠師神作底價14萬

OL買醉斷片遭撿屍　惡狼2度尾隨猥褻！她驚覺「就是你」怒告

一面倒？美國共44州支持費城人奪冠　美媒分析「三大原因」

韓國「顯瘦內衣」特價了！集中托高效果超好　透氣舒適無存在感

31到45歲愛網購！逾4成「一周買三次」　生活用品佔最大宗

大苑子、Flash Coffee買1送1！　外送平台限時「加碼優惠」快收下

李寧新品遭轟像日軍服　急於國際化落得兩面不討好

日AV新法上路「首支影片慘遭下架」！　理由讓業界傻眼…女優崩潰了

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

生活熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

準奈格關鍵轉彎到家門口！3天豪雨彈

娶到賺到！有「這3星座老婆」超幸福　摩羯女＝完美賢妻

颱風奈格生成！今晚變天雨漸猛

停車離奇扶牆「讓副駕好下」？背後有故事

連迎5天暴雨！半個台灣紫到發黑

母女斷魂軍卡「錯在1關鍵」　他嘆：機車族被洗腦了

奈格颱風今將生成！　吳德榮警告：威脅不可小覷

海生館36隻企鵝暫時不賣了　關鍵原因曝

公司15人輪掃廁所　OL嗆：我是來工作

曾1天愛愛13次！妻累拒絕「老公刷槍4小時」出不來

哥借3萬「請吃屋馬謝他」卻求代墊2萬！結局療癒

更多熱門

相關新聞

小小選手搔頭被抓包　高市府20秒幽默短片

小小選手搔頭被抓包　高市府20秒幽默短片

鏡頭拉開，運動員一字排開，鏡頭平行橫移掃過每一位英挺運動員，突然傳來導演的聲音「簡正勛，合作！」，只見一位小選手正在搔頭，趕緊擺出專注的表情。高雄市政府藉由鏡頭中消失的選手，強調運動員就應該從小培養，除挹注運動發展基金補助選手出國參賽，也促成職業賽事落腳高雄，如果你願意，就能找到屬於自己的舞台。

高雄市府守護高齡者安全　多元宣導深入地方

高雄市府守護高齡者安全　多元宣導深入地方

街頭直擊！高齡者交通安全常識

街頭直擊！高齡者交通安全常識

「吸血代辦」申請200萬青創基金　先抽30萬！

「吸血代辦」申請200萬青創基金　先抽30萬！

被批鬼話連篇　柯：敢公開無人機報帳？

被批鬼話連篇　柯：敢公開無人機報帳？

關鍵字：

公車式小黃高雄市政府

讀者迴響

熱門新聞

女友追超久「他啪啪1次就懷孕」　媽一看不對勁

前女偶像自爆：3年半「睡20砲友」

李妍瑾驚喜認愛AV導演「首放閃就曝床上姿態」

快訊／國道3號嚴重車禍　南向寶山段全線封閉

51歲前主播罹癌病逝　遺願曝光

路上看到漂亮特斯拉　「副駕正妹開窗」網尖叫：太親民

16大媽包劇組翻拍《甄嬛傳》：退休太無聊

老公爽中9億頭不告訴老婆：怕她不工作了

奈格颱風最快今生成　雨彈炸2區「紫到發黑」

快訊／台南某科大男大生深夜墜樓　明顯死亡

曹格半夜連續PO文「我在台北。她呢？」

曹格突PO：我老婆愛這個人！　刪文又嗆「隨便攻擊」

早上6點找鎖匠　等1分鐘就爆氣：你慢慢睡別家到了

熊熊瘦到42公斤「消風近照曝光」！

第一眼看到什麼動物？秒測「真實人格」

更多

最夯影音

更多
張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚

張韶涵「捲舌音全消失」口音秒切換　影片特製「繁.簡體雙版本」網狂讚
偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

偉晉手機送修...憂「私密照」外流XD　遭櫃台回「五字」他氣炸：不想再聽到

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

許維恩公司被《原子少年》小孩怒告　看新聞才知出事「懲處主管私下行為」

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

手機壞掉又超想刷載具　她拿「超巨版」店員笑翻

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

男子買鹹酥雞持毒被逮　心繫宵夜：還沒吃到欸

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面