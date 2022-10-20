街頭直擊高齡者交通安全常識　長輩竟想的跟你不一樣！

▲街訪突擊隊前進高雄直擊民眾交通安全常識大會考。（圖／取自影片，下同）

生活中心／綜合報導

馬路如虎口，注意安全小心走！人氣YouTuber蔡哥擔綱街訪突擊隊代班主持人，特別前往有眾多古蹟及文化遺產的高雄旗山，除了感受一下充滿歷史氛圍的街廓，也與熱情的在地民眾互動，來場長輩們的交通安全常識大會考。

蔡哥詢問旗山民眾，騎車、過馬路會注意哪些重點？發現許多人最擔心的就是人與車之間的安全距離，若遇到砂石車超載，令人光看都覺得心慌慌；也有人抱怨常遇到駕駛人習慣不佳，會邊騎車邊逛菜市場，甚至直接停在馬路中間接電話，實在很危險。

訪談發現，其實大多數民眾對於交通安全已有初步良好觀念，相當值得鼓勵！高雄市警察局交通大隊警務員陳信佑仍苦口婆心整理了6大重點，提醒高齡者騎車應注意的安全要點：

1.注意身心狀態是否良好

出發前，如果有身體不舒服或疲勞，應更換其他交通方式。

2.記得戴好安全帽

出發時，先戴好安全帽，若夜間或清晨出門，建議穿著亮淺色、易反光材質的衣物，讓用路人遠遠就能注意到你。

3.騎車遵守交通號誌

綠燈剛亮起時，查看一下四周有沒有來車再起步；黃燈亮起時，就不要再強行通過，放開油門預做煞車準備；看到紅燈不要闖越，也不要超過白色的停止線。

4.提早打方向燈

提醒高齡騎車族在變化車道、或轉彎時，記得提早打方向燈。

5.不要違規穿越馬路

不要違規穿越馬路、任意迴轉或者是超載物品。

6.避免與大型車併行

提醒自己保持一定的車距，千萬不要太靠近大型車，也要留意大型車的內輪差。

許多人不太清楚，轉彎內輪差是什麼意思？陳信佑說明，轉彎內輪差指的就是車輛在轉彎的時候，前後輪不會在同一個軌跡上，正在轉彎的前輪所畫出的圓半徑會比較大，後輪畫出的半徑會比較小，前後輪的差距就稱之為內輪差，通常當車輛越大越長的時候，內輪差就越大，而內輪差常會造成大型車駕駛的視野死角，位在車側的內輪差範圍的行人或騎士，很容易就與大型車發生擦撞，導致嚴重的傷亡。

呼籲駕駛人在轉彎時，務必要降低車速，注意周遭的人車；當行人在穿越道路的時候，也要注意不要站的太靠近路口，盡量得往後站在人行磚道的範圍，遇到大型車輛的騎士跟行人也要注意盡量要遠離不要併行。

另外，大型車也有視野死角的問題，這是由於駕駛人在駕駛車輛時因為速度、車體的結構或是人體視覺的極限，產生部分無法看到的區域，例如車輛的A柱、後照鏡很容易會遮擋到駕駛人的視線，一旦行人和駕駛人陷入在另外一台車的視野死角，很容易就會發生交通事故。

為避免視野死角釀成交通事故，陳信佑提醒駕駛人應建立風險警覺的觀念，還有防禦駕駛的觀念，保持良好的駕駛習慣，開車前先調整好座椅及後照鏡位置，將視野範圍保持在最佳狀態，時刻提醒自己要減速慢行；購車時建議挑選配有倒車雷達顯影或是車輛環景系統的產品，透過車輛主被動安全輔助，讓出門更加安心放心。

有鑑於大型車的視覺死角經常造成傷亡事故，呼籲大型車駕駛行經大小路口，務必要減速慢行，或者停車再開，轉彎的時候除了用眼睛看後照鏡以外，也可以轉動頭部、移動身體增加駕駛視野範圍，且依據法令規定，大型車要裝設行車視野輔助系統，做為大型車駕駛的第三隻眼睛，彌補視野不足、減少事故發生。

陳信佑提醒，行人及騎士應避免進入他車的視野死角內，對於即將減速或正在轉彎的車輛應主動保持適當的距離。蔡哥幽默的回應，大家要時刻警惕自己馬路如虎口，保護自己也要保護長輩的安全，不要為了搶快7秒，反而花了7天才抵達。(高市府新聞局 交通部道安會 廣告)