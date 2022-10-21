　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄市政府守護高齡者交通安全　多元宣導深入地方

▲2025年即將進入超高齡社會，高雄市政府藉由多元宣講方式，前往長輩們頻繁活動的場所進行宣導，將道安知識以淺顯易懂方式融入到長輩的日常生活中，期盼協助銀髮年長者對於交通安全意識提升。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

1、2、3！隨著喊聲倒數，長輩們趕緊舉起手熱情參與有獎徵答，豐富的獎品讓長者們都好開心。高雄仁美社區結合文康車宣導，陪伴爺爺奶奶們一起學習正確的交通安全知識。根據統計，高齡者交通事故死傷肇事原因，多為轉彎不當、開車或騎車任意變換車道，以及沒有注意到大型車內輪差和視野死角等，因而造成傷害發生。

▲我國2025年即將進入邁入高齡化社會，高雄市府希望藉由多元宣講方式示範，前往長輩們頻繁活動的場所進行宣導，將道安知識淺顯易懂的融入長輩的課程，或歌曲與動作中，協助銀髮年長者對於注意交通安全意識提高，並增加交通事故風險的應變能力。▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼高雄仁武分局派員至仁美社區結合文康車宣導，陪伴長輩們學習正確的交通安全知識 。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

▲我國2025年即將進入邁入高齡化社會，高雄市府希望藉由多元宣講方式示範，前往長輩們頻繁活動的場所進行宣導，將道安知識淺顯易懂的融入長輩的課程，或歌曲與動作中，協助銀髮年長者對於注意交通安全意識提高，並增加交通事故風險的應變能力。▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

臺灣高齡人數日漸增加，已逐步邁入超高齡社會，為守護高齡長輩生命安全，高雄市政府於交通安全月規劃進行高齡者交通安全宣導活動，也持續走進社區、菜市場等，期盼將交通安全意識帶入到民眾的生活日常。現場不僅播放實際案例，透過生動的宣導影片讓長輩們更容易被內容吸引。

▲我國2025年即將進入邁入高齡化社會，高雄市府希望藉由多元宣講方式示範，前往長輩們頻繁活動的場所進行宣導，將道安知識淺顯易懂的融入長輩的課程，或歌曲與動作中，協助銀髮年長者對於注意交通安全意識提高，並增加交通事故風險的應變能力。▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲仁武分局交通組長柯伯勳。

仁武分局交通組長柯伯勳提到，「長輩就像小朋友一樣，喜歡現場比較熱絡有活動的氣氛，不像我們去校園宣導比較像是教條式、法則式的方式。據我們交通事故統計，我們長輩比較容易發生車禍的樣態就是在轉彎的時候，因為長輩有時比較容易鑽車縫，鑽車縫的話因為前面有車子擋住，所以沒辦法看到後方有來車經過，所以在穿越道路跟行經路口時，就比較容易會發生車禍情形。另外因為高齡者他們用路習慣已經一輩子了，所以我們會選擇用輕鬆的方式來與長者溝通，因為如果你跟長輩們用法條式的方法來說明，他們也可能不容易記清楚，因此我們會透過一些實際的案例來播放影片，讓他們能感覺印象更深刻；然後再請他們把這些觀念，帶回去給鄰居和家裡的子女，希望他們一同來遵守交通規則。」

▲我國2025年即將進入邁入高齡化社會，高雄市府希望藉由多元宣講方式示範，前往長輩們頻繁活動的場所進行宣導，將道安知識淺顯易懂的融入長輩的課程，或歌曲與動作中，協助銀髮年長者對於注意交通安全意識提高，並增加交通事故風險的應變能力。▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲志工們來到內惟市場走動式宣導，期盼民眾對高齡者用路安全有更多關注。

腳步來到了內惟市場，鼓山區區長鄭明興帶著志工，與鼓山分局、內惟派出所員警一同前來進行高齡長輩的交通安全宣導。手舉看板搭配口號提醒長者，經過無號誌路口，停讓標誌別忘了要遵守，行走在馬路也切記要停看聽。民眾仔細閱讀手中文宣，志工們也一一分享重點，就希望能保障所有長輩的用路安全。

▲我國2025年即將進入邁入高齡化社會，高雄市府希望藉由多元宣講方式示範，前往長輩們頻繁活動的場所進行宣導，將道安知識淺顯易懂的融入長輩的課程，或歌曲與動作中，協助銀髮年長者對於注意交通安全意識提高，並增加交通事故風險的應變能力。▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲鼓山分局長蔡鴻文。

鼓山分局長蔡鴻文說，「因為長輩們一般比較早起，出門運動的時候建議可以穿著比較明亮色系的衣服，腳踏車也建議可以安裝反光條或者是LED等設備，避免其他駕駛人因為天色灰暗視線不佳而發生交通事故；另外如果是有用藥的長輩盡量也不要上路。長輩們外出參與活動的時候，要時刻注意交通安全，也希望其他用路人能多給長者一些耐心以及體諒，畢竟在馬路上多禮讓與多等待長輩，可以讓長者們有更安全的用路空間。」

鼓山區區長鄭明興則補充，「現在的交通事故非常多，因此希望能透過這樣宣導方式，實際走入群眾中和大家互動。希望高齡者以及其他用路人在騎車時，無論是左轉或右轉都可以多加注意，一起來守護彼此的安全。」

▲我國2025年即將進入邁入高齡化社會，高雄市府希望藉由多元宣講方式示範，前往長輩們頻繁活動的場所進行宣導，將道安知識淺顯易懂的融入長輩的課程，或歌曲與動作中，協助銀髮年長者對於注意交通安全意識提高，並增加交通事故風險的應變能力。▼ 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲民眾一面聽著志工人員宣導，同時仔細閱讀文宣。

認真與每位長輩溝通，無論是攤商還是顧客都不錯過，就希望能將高齡者的交通安全深植到每個人心中。民眾王伯伯就說，「現在這個年紀了，自己在騎摩托車的時候也會特別注意兩段式左轉，這些我都做得很仔細，因為這樣是保護自己，另一點是也能保護其他用路人。」另一位王伯伯則說，「我保護自己的方式，就是我到巷口都會特別小心，將速度放慢；另外晚上外出時也都選擇穿比較鮮豔顏色的衣服，這樣行走在路上也多一份保障。」每一位長輩都是社會的寶貝，也是家庭的精神支柱，對於高齡者除了陪伴外，還要強化高齡者交通安全常識，藉由跨機關資源宣導，達成維護高齡者用路安全、強化道安意識，期盼降低事故發生機率。

高市府新聞局 交通部道安會 廣告

ET快訊
快訊／藏黃金？　彰化神秘保險櫃終於打開了
林襄OUT？PTT認證「24歲正妹」是最新啦啦隊女神
快訊／真子公主要哭了！　小室圭落榜2次終於考上律師
快訊／「赴日PCR」高端要幫忙出錢了！王必勝鬆口：朝這方向規
陳時中沒那麼慘？　高嘉瑜曝綠營內部民調
快訊／確診居隔7+7擬放寬！　讓更多人投票
魏哲家大手筆設質1600張台積電股票　專家揭祕辛

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2022創新方案　奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

「肉搏月賺50萬」她閃婚恩客　才4年忍不住！夫翻出一包套套崩潰

神預言？　5歲兒畫全家福「多2小小孩」　媽一年後生下雙胞胎

開放赴日補打「不代表高端無效」　李秉穎：保護效果達80~90%

「赴日PCR」高端要幫忙出錢了！王必勝鬆口：朝這方向規劃中

確診居隔7+7擬放寬！王必勝鬆口：疫情穩定後調整「讓更多人投票」

次世代疫苗接種破百萬！各縣市施打人數曝「台中市排第一」

高端死亡率為BNT 2.88倍？王必勝3點澄清　保住EUA還要補齊3文件

高雄市政府守護高齡者交通安全　多元宣導深入地方

快訊／中重症+286！1歲童染疫後爆6症狀確診MIS-C　5歲↓幼兒達百例

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

槍手怨遭同門出賣轟4人　訣別兒女「別像爸一樣」

《換乘2》芝妍「沒被選」脫口：找死嗎？　鉉奎當面教訓完「要去找海恩姐了」

萬華槍手連轟4人飲彈亡　警還原時間軸：不合就開槍

納豆認了「有跟依依求婚過」！　曝女友反應：她還沒準備好嫁給我

調皮姐躲沙發「惡整老妹」　她被嚇失魂！愣15秒爆哭

2022創新方案　奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

「肉搏月賺50萬」她閃婚恩客　才4年忍不住！夫翻出一包套套崩潰

神預言？　5歲兒畫全家福「多2小小孩」　媽一年後生下雙胞胎

開放赴日補打「不代表高端無效」　李秉穎：保護效果達80~90%

「赴日PCR」高端要幫忙出錢了！王必勝鬆口：朝這方向規劃中

確診居隔7+7擬放寬！王必勝鬆口：疫情穩定後調整「讓更多人投票」

次世代疫苗接種破百萬！各縣市施打人數曝「台中市排第一」

高端死亡率為BNT 2.88倍？王必勝3點澄清　保住EUA還要補齊3文件

高雄市政府守護高齡者交通安全　多元宣導深入地方

快訊／中重症+286！1歲童染疫後爆6症狀確診MIS-C　5歲↓幼兒達百例

2022創新方案　奇美實業發表Ecologue永續產品組合　

快訊／林昀儒幫莊智淵復仇成功！　闖進WTT澳門冠軍賽8強

貪吃貓臉埋碗中吃飼料　「張超大嘴巴」一口嗑...奴才嘆：碗小了

傳參加陸工信部閉門會議！長江存儲連夜闢謠：不實言論

柯志恩左營開講　七位女將一字排開成新靚點

到日本爆買注意！這6種物品不能帶回台灣　犬貓食品、溏心蛋都不行

新北議員8選區號次出爐！彭一書1號衝第一　卓冠廷攜妻出席抽17號

從來不咬傢俱！阿金側身衝撞「椅子全斷」傻笑：它自己爆炸的

侯友宜勞工後援會成立！　600人送「水泥樁」寓意曝光

抽籤現場／蔣萬安帶小雞重兵壓境　陳時中、黃珊珊走低調風輕裝上陣

日本火車行駛中突撞樹 刺穿玻璃乘客嚇瘋尖叫

生活熱門新聞

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

今傍晚變天下探17℃！　週末共伴效應「紫爆豪雨」炸2區　

手術費近萬！員工脖子長瘤沒錢醫　老闆霸氣全包

餐廳優惠「帶老婆9折帶女友8折」　1點遭酸沒種

尪外遇「全職媽媽想離婚」要孩監護權　律師吐真心話

不想收到什麼競選小物？網友點名1物

港女勇闖台灣1年半花300萬「換一場空」：不會再回來了

王必勝鬆口：確診居隔7+7擬放寬！

遇到請抱緊！這3星座「絕對是好情人」

妹子一字馬秀下體「希特勒小鬍子」　超越駱駝蹄

掛婦產科！「沒發生過性行為」醫驚訝讚1句

「妳男友臉上有屌」　同事惹錯人秒收存證信函

更多熱門

相關新聞

街頭直擊！高齡者交通安全常識

街頭直擊！高齡者交通安全常識

馬路如虎口，注意安全小心走！人氣YouTuber蔡哥擔綱街訪突擊隊代班主持人，特別前往有眾多古蹟及文化遺產的高雄旗山，除了感受一下充滿歷史氛圍的街廓，也與熱情的在地民眾互動，來場長輩們的交通安全常識大會考。

保護長者「行的安全」　恆春警宣導交安觀念

保護長者「行的安全」　恆春警宣導交安觀念

一日大學生體驗

一日大學生體驗

雙十國慶連假防處交通安全成效良好

雙十國慶連假防處交通安全成效良好

千詠媽媽喚醒各界加強推動國高中交安觀念

千詠媽媽喚醒各界加強推動國高中交安觀念

關鍵字：

高雄市政府銀髮高齡交通安全

讀者迴響

熱門新聞

超商「大杯拿鐵33元」爽喝3天！

AKIRA帶兒現身百貨　見林志玲看板反應超浪漫：拍一張全家福照！

房租10年沒漲　租客搬走「空屋變精裝」

搭火車到嘉義玩！2兒一路鬧「爸媽震撼教育」

找阿姨包養激戰！男見家長才知她是「準岳母」

53歲金馬得主驚傳離世！　最後告別文：不辛苦了

嘉市議員最狂候選人！「中空現身」挺美乳抽籤

專家點名「超難追星座Top 4」

陸媒曝：林書豪將加盟高雄鋼鐵人

百萬豪車停路邊忘2年！車主現身要繳22萬停車費

麥當勞為了他「早上9點做炸雞、薯條」　理由感動萬人

顏值太逆天！婆婆被婚宴賓客誤認是新娘

母殺害6歲兒後輕生被救　警打開平板瞬間鼻酸

以為老拉拉被棄　他們見紙條笑了

學校操場滿滿「多人運動」　集體活春宮畫面曝

更多

最夯影音

更多
女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑

女搭電梯「手機掉縫裡」　與男友尷尬對視超爆笑
萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萌妹罰站斜眼偷看電視　被媽抓包還討論劇情XD

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

萬華槍手轟14槍再挾持人質　和警對峙...放人後自戕倒地

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

太想上課啦！4歲娃喜迎開學　一到校門飛奔大喊＋緊抱老師

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

美珠練瑜珈「綁髮誘惑」下秒慘叫　揪真珠請老師「牽線男友」不正經XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面