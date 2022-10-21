高雄市政府守護高齡者交通安全　多元宣導深入地方

▲2025年即將進入超高齡社會，高雄市政府藉由多元宣講方式，前往長輩們頻繁活動的場所進行宣導，將道安知識以淺顯易懂方式融入到長輩的日常生活中，期盼協助銀髮年長者對於交通安全意識提升。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

1、2、3！隨著喊聲倒數，長輩們趕緊舉起手熱情參與有獎徵答，豐富的獎品讓長者們都好開心。高雄仁美社區結合文康車宣導，陪伴爺爺奶奶們一起學習正確的交通安全知識。根據統計，高齡者交通事故死傷肇事原因，多為轉彎不當、開車或騎車任意變換車道，以及沒有注意到大型車內輪差和視野死角等，因而造成傷害發生。

▲▼高雄仁武分局派員至仁美社區結合文康車宣導，陪伴長輩們學習正確的交通安全知識 。（圖／記者鄭遠龍攝，下同）

臺灣高齡人數日漸增加，已逐步邁入超高齡社會，為守護高齡長輩生命安全，高雄市政府於交通安全月規劃進行高齡者交通安全宣導活動，也持續走進社區、菜市場等，期盼將交通安全意識帶入到民眾的生活日常。現場不僅播放實際案例，透過生動的宣導影片讓長輩們更容易被內容吸引。

▲仁武分局交通組長柯伯勳。

仁武分局交通組長柯伯勳提到，「長輩就像小朋友一樣，喜歡現場比較熱絡有活動的氣氛，不像我們去校園宣導比較像是教條式、法則式的方式。據我們交通事故統計，我們長輩比較容易發生車禍的樣態就是在轉彎的時候，因為長輩有時比較容易鑽車縫，鑽車縫的話因為前面有車子擋住，所以沒辦法看到後方有來車經過，所以在穿越道路跟行經路口時，就比較容易會發生車禍情形。另外因為高齡者他們用路習慣已經一輩子了，所以我們會選擇用輕鬆的方式來與長者溝通，因為如果你跟長輩們用法條式的方法來說明，他們也可能不容易記清楚，因此我們會透過一些實際的案例來播放影片，讓他們能感覺印象更深刻；然後再請他們把這些觀念，帶回去給鄰居和家裡的子女，希望他們一同來遵守交通規則。」

▲志工們來到內惟市場走動式宣導，期盼民眾對高齡者用路安全有更多關注。

腳步來到了內惟市場，鼓山區區長鄭明興帶著志工，與鼓山分局、內惟派出所員警一同前來進行高齡長輩的交通安全宣導。手舉看板搭配口號提醒長者，經過無號誌路口，停讓標誌別忘了要遵守，行走在馬路也切記要停看聽。民眾仔細閱讀手中文宣，志工們也一一分享重點，就希望能保障所有長輩的用路安全。

▲鼓山分局長蔡鴻文。

鼓山分局長蔡鴻文說，「因為長輩們一般比較早起，出門運動的時候建議可以穿著比較明亮色系的衣服，腳踏車也建議可以安裝反光條或者是LED等設備，避免其他駕駛人因為天色灰暗視線不佳而發生交通事故；另外如果是有用藥的長輩盡量也不要上路。長輩們外出參與活動的時候，要時刻注意交通安全，也希望其他用路人能多給長者一些耐心以及體諒，畢竟在馬路上多禮讓與多等待長輩，可以讓長者們有更安全的用路空間。」

鼓山區區長鄭明興則補充，「現在的交通事故非常多，因此希望能透過這樣宣導方式，實際走入群眾中和大家互動。希望高齡者以及其他用路人在騎車時，無論是左轉或右轉都可以多加注意，一起來守護彼此的安全。」

▲民眾一面聽著志工人員宣導，同時仔細閱讀文宣。

認真與每位長輩溝通，無論是攤商還是顧客都不錯過，就希望能將高齡者的交通安全深植到每個人心中。民眾王伯伯就說，「現在這個年紀了，自己在騎摩托車的時候也會特別注意兩段式左轉，這些我都做得很仔細，因為這樣是保護自己，另一點是也能保護其他用路人。」另一位王伯伯則說，「我保護自己的方式，就是我到巷口都會特別小心，將速度放慢；另外晚上外出時也都選擇穿比較鮮豔顏色的衣服，這樣行走在路上也多一份保障。」每一位長輩都是社會的寶貝，也是家庭的精神支柱，對於高齡者除了陪伴外，還要強化高齡者交通安全常識，藉由跨機關資源宣導，達成維護高齡者用路安全、強化道安意識，期盼降低事故發生機率。

高市府新聞局 交通部道安會 廣告