記者賴文萱／高雄報導

鏡頭拉開，運動員一字排開，鏡頭平行橫移掃過每一位英挺運動員，突然傳來導演的聲音「簡正勛，合作！」，只見一位小選手正在搔頭，趕緊擺出專注的表情。高雄市政府藉由鏡頭中消失的選手，強調運動員就應該從小培養，除挹注運動發展基金補助選手出國參賽，也促成職業賽事落腳高雄，如果你願意，就能找到屬於自己的舞台。

畫面裡陸續出現高雄陽信女足梁凱柔、滑板節冠軍選手林家元、台鋼雄鷹曾子祐、高雄富邦馬拉松黃祥維、高雄台電女排黃瀞萱、高雄全家海神胡瓏貿等人，突然鏡頭下移，發現高雄中正國小棒球隊簡正勛正在搔頭，影片以幽默風趣手法，表達運動員就應該從小培養。

▲▼小小選手搔頭被抓包，高市府20秒幽默片曝！運動員要從小培養。（圖／高雄市政府提供）

市府積極培育運動選手，除訂定「高雄市政府運動發展基金管理會設置要點」於今年生效，挹注運動發展基金1億元，進行運動選手培訓、補助選手出國參賽等，並促成職業棒球隊及職業籃球隊到高雄，成為高雄市球隊，協助多項職業賽事落腳高雄。

高市府指出，明年市府運動發展預算達到13.79億元，2年內成長39%，選手獎補助經費加倍成長，並投入運動科學輔助競技訓練，建構運動防護與醫療網來照顧選手，讓極具潛力的運動選手無後顧之憂專心於訓練。藉由完善培訓制度，激勵選手士氣，用最實質的幫助做選手最佳後盾。