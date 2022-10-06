　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

申請青創基金遇「吸血代辦」200萬先抽30萬　陳其邁怒：追查嚴懲

▲▼高雄市青年局推青年創業貸款。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄市青年局推青年創業貸款，圖為青年局訪視貸款個案過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為幫助在地青年創業，高雄市青年局推出「青年創業貸款」，單次核貸金額最高為新台幣200萬，最長前3年免利息。不過，卻有坊間代辦業者自稱是市府委託單位或保證核貸，收取約15%代辦費，等於借200萬要被先抽走30萬元。為此，高雄市長陳其邁強調，若有涉及到詐騙，或者是剝削從中獲利，一定嚴懲到底，移送法辦。

近來有業者在高雄地方FB社團中PO文稱，在青年創業貸款申請過程中，民眾常遇到計劃書不會寫、不知道哪環節做錯了，導致貸款成數過低，但這是因為走錯方向、找錯人，導致浪費時間。

而業者就打著高雄市政府青年創業貸款協助辦理名號，從中收取約15%代辦費，也就是若成功核貸200萬元，民眾就要先被抽走30萬元代辦費用。

▲▼高雄市青年局推青年創業貸款。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市青年局推青年創業貸款。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市青年局推青年創業貸款。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，陳其邁今在市議會受訪時表示，青創貸款的部分，青年局都會有專人專案來做協助，假如在申請的過程，有任何的問題，其實直接就打給青年局，都會有專人來協助辦理。他並強調，若有涉及到詐騙，或者是剝削從中獲利，一定嚴懲到底，移送法辦。

青年局局長張以理則表示，針對這次貸款黃牛案，目前還沒有實質的證據，仍在蒐集當中。但如果有發現，這當中有偽造青年局的名義，或者是有詐欺或剝削的行為，都一定會跟警方合作追究到底。

張以理呼籲，所有需要青創貸款的青年夥伴，其實真的不需要靠這些代辦業者，因為申請手續相當簡單，也都有專人可以來協助大家。有意創業者，可至高雄市政府青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）查詢，也可撥打創業輔導詢專線07-799-5678分機2385宋小姐。

►寵物用「蝸牛飲水機」特價499元！大容量裝水、食品級材質，主子奴才都滿意

ET快訊
8點檔女神「腋下突長黑痣」恐癌變！　醫急警告快切除
墨西哥市長遇襲亡！市政廳遭血洗18死　滿地屍體
快訊／陸軍航特部直升機疑機件故障　迫降鹿耳門聖母廟
LIVE／登山女神爸槓正宮！金主170萬是她的　孫生女友曖昧
《原子少年》小孩「亂性網美不戴套」　前輩開6砲怒轟
鏡子反射！網美直播「脫穿性感黑裙」全都露　遭備份瘋傳
小改款Nissan Kicks正式發表！2款售價曝　外觀引擎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

柯文哲、陳時中互嗆「去死吧、沒口德」　蔣萬安：民眾會用選票表達不滿

民眾黨團要求資策會陪開記者會　民進黨團批「私設刑堂」

國慶預演車輛管制！　籌備委員會：府前南北廣場開放觀賞

快訊／飛機警告訊息燈亮　TH-67教練機迫降台南鹿耳門天后宮

連學生碩論都抄！　國民黨再揭抄襲新鐵證：要求陳吉仲出來面對

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

救援隊用浪浪示範CPR 最萌安妮乖巧翻肚躺地

他買飲料驚見蓋子瑕疵...　厭世猛戳！吸管：我就承擔

魏如萱離婚了！4年婚姻「好聚好散」　和隆宸翰「已辦妥相關手續」

開槍畫面曝！建設公司老闆遭近距離轟3槍　妻背包狂揮打跑槍手

搞威貓霸占浴室不給媽洗澡　躺地耍賴還頂嘴：我先來的

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

柯文哲、陳時中互嗆「去死吧、沒口德」　蔣萬安：民眾會用選票表達不滿

民眾黨團要求資策會陪開記者會　民進黨團批「私設刑堂」

國慶預演車輛管制！　籌備委員會：府前南北廣場開放觀賞

快訊／飛機警告訊息燈亮　TH-67教練機迫降台南鹿耳門天后宮

連學生碩論都抄！　國民黨再揭抄襲新鐵證：要求陳吉仲出來面對

親哥轉貼高虹安特權入北一女？　鄭運鵬：尊重言論自由

韓團訪台延期+1！AB6IX開演前1個月喊卡　主辦忍痛：明年2月再見

搶1100萬！大樂透中秋加碼明最後一天　中獎攻略一次看

失聯移工群聚喝酒！移民官現身抓人　「太投入」全來不及跑

徐定禎「青年三好」政見　助完成就業、成家、創業夢想

裴偉音檔沒造假！真施壓還是真膨風？　黃國昌曝時間軸：國人自有公斷

新光三越周年慶開跑「原子少年吸客」　總座吳昕陽首度親自迎賓

資料中心硬體前景佳　外資首評嘉澤、金像電雙喊「加碼」

赴陸發展失敗變「台流」　海基會：兩年接回90人「很多貧病交迫」

不滿國安局未告知下收走機密文件　何志偉罵：難怪會出包！活該！

政治熱門新聞

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

資策會改口　柯：全黨＋國家機器打一人

蔡阿嘎預測「22縣市長勝選名單」！　他將奪下台北市

陳時中民調又墊底　他曝民進黨盤算：已經不是會不會當選了

向學生余正煌道歉？　陳明通：陳局長不回答陳教授問題

周玉蔻沉默9天臉書發文了　一句話讓粉絲嗨翻

快訊／裴偉發言音檔鑑識結果出爐！　實驗室：內容無變造、剪輯疑慮

王浩宇不忍了！　「民進黨沒有網軍，真的沒有」

同黨正妹永康桂綸鎂是募款大敵　支持者：敵不過美色

快訊／高虹安博論符合著作權法　律師聲明曝光：絕無8成雷同可能

「不會依賴他國防衛台灣」　蔡英文：會調整防禦戰略

電子煙氾濫！7.9萬學生淪吸菸族

蔡英文「巨型讀稿機」曝光！

快訊／三重警打錯人還告傷害　受害民眾曝經過：不敢住在新北市了

更多熱門

相關新聞

輕軌龍貓隧道通車了！陳其邁盼過去爭議放旁邊

輕軌龍貓隧道通車了！陳其邁盼過去爭議放旁邊

高雄輕軌美術館路段將軌道巧妙設計在樹叢中，彷彿穿梭綠色隧道，不少市民想到宮崎駿的「龍貓隧道」，5日下午通車試營運，立即吸引大批民眾擠進現場搶拍。而過去該路段因美術館、大順路段等爭議停工2年，市長陳其邁今感謝各界與市民幫忙才能走到這一天，並說工程能完工，就讓過去的爭議放一旁往前走。

輕軌龍貓隧道爆紅　藍歸功韓國瑜遭打臉

輕軌龍貓隧道爆紅　藍歸功韓國瑜遭打臉

ET民調／柯志恩60歲以上票最多　陳其邁30至39歲支持度達63.5%

ET民調／柯志恩60歲以上票最多　陳其邁30至39歲支持度達63.5%

ET民調／陳其邁支持度微幅下滑　柯志恩仍輸22.6個百分點

ET民調／陳其邁支持度微幅下滑　柯志恩仍輸22.6個百分點

ET民調／陳其邁喜好度達45.3%　25.1%選民討厭他

ET民調／陳其邁喜好度達45.3%　25.1%選民討厭他

關鍵字：

青年局青年創業青創基金高雄市政府陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

兒外出19年沒消息竟是「躺在後院」

女大生遭撿屍　警衝PaPa救人來不及了

孫生女友夜店曖昧人夫…遭正宮踢爆「是事實」

他球場求婚！長髮妹見「超大戒指」飆粗口賞巴掌

新婚5天！夫妻吞整罐壯陽藥陳屍酒店

普悠瑪延誤發車撞到人！司機目擊「男站鐵軌旁」

她睡醒驚呼「夢到被一群鬼抓」男同學秒嚇到

路邊攤下見稚童小房間！網：另一種幸福

莉婭卸貨倒數「9個月巨肚曝光」

登山女神為何要約泡換贊助？他親解「超燒錢內幕」

高雄「電梯公寓」正夯！2天賣9成　業者分析：總價帶太香

快訊／原子少年成員「侵犯未成年女」 首發聲道歉了：接受一切懲處

民眾黨最美發言人！網驚：這可以出道了

阿基師「消失螢光幕2年」近況曝！

車內連結狂啾啾！小三被弄破皮喊「都紅了」

更多

最夯影音

更多
原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵

原子少年小孩爆「酒後亂性」發聲道歉　網美直播哽咽曝「決定交往」關鍵
「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

「高舉i14 Pro」錄影秒當機　重開也無解！他：什麼爛東西

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

女友拿著手機卻喊找不到　怒質問男友...他笑到飆淚

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

阿公阿嬤一起做蘿蔔糕　孫女被放閃：真愛的模樣

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

余祥銓「模仿動物」逗樂余苑綺兒女　曝姊弟個性差異…網讚：最好舅舅

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面