申請青創基金遇「吸血代辦」200萬先抽30萬　陳其邁怒：追查嚴懲

▲高雄市青年局推青年創業貸款，圖為青年局訪視貸款個案過程。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

為幫助在地青年創業，高雄市青年局推出「青年創業貸款」，單次核貸金額最高為新台幣200萬，最長前3年免利息。不過，卻有坊間代辦業者自稱是市府委託單位或保證核貸，收取約15%代辦費，等於借200萬要被先抽走30萬元。為此，高雄市長陳其邁強調，若有涉及到詐騙，或者是剝削從中獲利，一定嚴懲到底，移送法辦。

近來有業者在高雄地方FB社團中PO文稱，在青年創業貸款申請過程中，民眾常遇到計劃書不會寫、不知道哪環節做錯了，導致貸款成數過低，但這是因為走錯方向、找錯人，導致浪費時間。

而業者就打著高雄市政府青年創業貸款協助辦理名號，從中收取約15%代辦費，也就是若成功核貸200萬元，民眾就要先被抽走30萬元代辦費用。

▲▼高雄市青年局推青年創業貸款。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，陳其邁今在市議會受訪時表示，青創貸款的部分，青年局都會有專人專案來做協助，假如在申請的過程，有任何的問題，其實直接就打給青年局，都會有專人來協助辦理。他並強調，若有涉及到詐騙，或者是剝削從中獲利，一定嚴懲到底，移送法辦。

青年局局長張以理則表示，針對這次貸款黃牛案，目前還沒有實質的證據，仍在蒐集當中。但如果有發現，這當中有偽造青年局的名義，或者是有詐欺或剝削的行為，都一定會跟警方合作追究到底。

張以理呼籲，所有需要青創貸款的青年夥伴，其實真的不需要靠這些代辦業者，因為申請手續相當簡單，也都有專人可以來協助大家。有意創業者，可至高雄市政府青年局官網（https://youth.kcg.gov.tw/）查詢，也可撥打創業輔導詢專線07-799-5678分機2385宋小姐。