被高市府批「鬼話連篇」　柯文哲：敢公開無人機報帳多少嗎？

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

台北市長、民眾黨主席柯文哲20日批評高雄負債累累，台灣燈會放無人機花了8億元，對他來說是匪夷所思，但事後遭到高雄市政府打臉，高雄總體預算4.7億元，不知依據從何而來。對此，柯文哲21日態度轉為保守，先說交通部觀光局還有另編預算，接著又將話題轉至疫苗採購合約封存30年。

柯文哲20、21日南下高雄，與高雄參選人聯合掃街，21日表訂沒有受訪，但臨時開放聯訪。針對昨稱高雄市政府花8億元放無人機，被高市府回擊一事，柯文哲回應，通常實際執政過就知道很多眉角，帳面上高雄市政府花4.6億元編預算，但交通部觀光局還有另編預算，且還有一個最大黑洞，就是國營事業拉私人企業贊助，「那些都是大黑洞。」

柯文哲提及，北市府檢討「卡神」楊蕙如案子，發現原來有這麼多黑洞，「到現在為止，我們說公開透明，高雄市政府敢公開說無人機的帳報多少嗎？」他也認為不用批評太多，實際執政過的人都知道。

關於民進黨台北市議員簡舒培表示，台北市編列明年舉辦的台灣燈會預算近5.8億元，比高雄市多1億元。柯文哲指出，明年辦台灣燈會時已經是下任市長，而自己最大好處就是公開透明，帳目事後都敢公開，台灣其他地方很少人敢把帳目公開，例如疫苗採購合約封存30年。

柯文哲認為，簽約之前因為涉及商業攻防、討價還價，所以原則上不公開是可以的，但簽約後除非涉及國家機密或重大理由，才可以把契約內容不公開；前衛福部長陳時中買這麼多疫苗，簽約後價格、契約內容不能公開，「你是有什麼見不得人的事嗎？」鴻海集團創辦人郭台銘還沒進貨疫苗時就敢公開契約，「為什麼政府要這麼神秘？奇怪了。」

最後，柯文哲說，公開透明是一種政治文化，最火大的事情是，前一天陳時中講說大巨蛋要公開透明，第二天講到疫苗採購合約就馬上變國家機密，「什麼叫雙標黨？這不是雙標黨，什麼叫雙標黨？」