苗栗「砂皇」？綠營揭鍾東錦三位一體掏金大法　呼籲檢調介入調查　

▲▼鍾東錦砂石產業。（圖／王婉諭辦公室提供）

▲民進黨團揭露鍾東錦砂石爭議。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦近來爭議不斷，包括過去曾犯下《傷害致死罪》等多項案件，日前也被揭露炒地、違法囤積砂石等爭議，民進黨團25日召開記者會揭露，鍾東錦透過投資、借款、租賃土地方式介入砂石業，儼然是是苗栗「砂皇」，鍾更透過利用議員、業主與地主三種身分，促使議會通過對自身企業有利的條例，呼籲檢調應介入調查。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政指出，鍾東錦跟砂石業關係有多麽緊密，從鍾東錦過去財產申報中可發現，他是砂石起家的業主，除投資外，他也用其他形式介入砂石業，包括借款方式，用大筆金額介入砂石業，最近他被爆料，土地租給砂石業者堆積砂石，這也是另一種模式。

羅致政表示，根據交叉比對，鍾東錦跟砂石業剪不斷理還亂，財產申報裡面已經點出他跟砂石業關係，他是漏報或隱匿？自己最清楚，這些只是冰山一角，今天要解密的是其中一家砂石公司，也就是恒威砂石股份有限公司，關係更是錯綜複雜。

徐定禎競選總部發言人曾玟學說明，鍾東錦擔任議員期間，同時是地主及恒威砂石股東，利用「地主、業主、議員」三位一體身分，為自身事業護航，鍾東錦首先在2013年取得銅鑼鄉老雞隆段土地，擔任議員隔年，恒威砂石就取得開採許可，更是苗栗縣長徐耀昌任內唯一一家取得陸沙開採許可的公司。

曾玟學指出，鍾東錦擔任議員期間，更在2016年針對《苗栗縣土石採取景觀維護特別稅徵收自治條例》第6條修正，將土石採取景觀維護特別稅計算方式，從每立方公尺50元改為20元計徵，因為鍾東錦提了這個案，縣府稅損了多少？是否有違反利益迴避？以上種種難道不是鍾東錦在為自己事業護航、爭取優惠？

根據當地空拍圖，曾玟學指出，位於銅鑼鄉老雞隆段土地上的部分山林，早在2017年因砂石開發而被移除，同處卻於2021年出現一大塊凸起，不禁懷疑當中藏有什麼？若鍾東錦問心無愧，敢不敢跟他們一起到當地一探究竟？苗栗面政府、檢調單位也可一起到場。

苗栗縣議員陳光軒則表示，鍾東錦持有砂石廠的許多不法作為，是現在進行式。舉例而言，鍾東錦在苗栗卓蘭鎮水廠段申報的土地皆屬農牧用地，上頭卻堆滿土石方，顯然違法，涉及違反《區域計畫法》、《水利法》、《土石採取法》等7項法規。

▼時代力量爆鍾東錦砂石產業。（圖／王婉諭辦公室提供）

陳光軒表示，儘管地方人士與在地鄉親過去多次反映機關，苗栗縣政府卻只派員稽查，卻未對鍾東錦可能違法情事做出更積極的處置，呼籲苗栗縣政府與檢調單位儘速偵辦鍾東錦，別因為鍾未來可能成為縣長而不敢動作。

羅致政指出，鍾東錦金錢帝國的版圖是用砂石堆積出來，不論是用 都看得出來他跟砂石利益糾葛不清，用權捲錢，透過議長身份，光是一個特別稅條例隻手遮天，別人一立方公尺50塊，他只要20塊，當時財報看不到、可能也沒人知道他是地主，現在被大家揭發出來，未來他有可能成為縣長的話，「徐縣長都不敢動鍾議長，那鍾縣長感動鍾東錦嗎？」

羅致政批評，別人是凡走過必留下痕跡，鍾東錦是凡走過寸草不生，如果鍾東錦當縣長的話，是好沙挖光光、廢土堆滿滿，有那麼多證據攤在大家面前了，徐縣長、檢調一定要動起來。

不過，針對民進黨團的指控，鍾東錦隨後強調，相關財產都依法、如實申報，絕無不法，歡迎調查。

鍾東錦競選總部也回應指出，民進黨果然開始動用國家機器，打壓鍾東錦。競總副總幹事也是前黃復興黨部主委李敏政表示，民進黨和時代力量的立委，加起來總共5、6位，連續2個星期，仗著言論免責權、利用國家機器霸凌候選人，除了抹黑誣陷、栽贓嫁禍外，就是用雙重標準，「他們還敢把鍾議長貼上砂皇的標籤？！也不看看民進黨的英皇才是亞洲公認的事實」，此外，小英總統旁邊的人，還有一位天道盟前會長，同時也是法院認證的黑道，請民進黨的立委要說別人黑道之前，先問問小英總統，有沒有用黑道治國？有沒有用黑道爭權奪利？

鍾東錦競選總部喊話支持者，民進黨選舉慣用的奧步，已經一一用在苗栗縣長的選戰中，主要目的就是誤導選民、欺騙鄉親，相信只要團結，拒絕綠色恐怖的入侵，絕對可以和鍾東錦一起贏得最後的勝利。