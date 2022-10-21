北漂女台南尋親　佳警成功協助尋人滿溫馨

▲台南市警佳里分局與永康分局聯手下，成功尋獲盧女姑姑，助其相認團圓，成就美事。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名盧姓女子北漂至台北讀書工作並結婚生子，又因工作因素遷移至香港定居，，日前因思念台南故鄉，返回西港舊居尋根，卻發現人事已非，當時對她呵護有加有養育之恩的70歲姑姑也不知遷居何處，在佳里分局與永康分局警方聯手下，成功尋獲盧女姑姑，助其相認團圓。

台南市佳里分局後營派出所所長周文源及警員陳永泰，日前執行勤務時，有一盧姓女子進入派出所請求警察協助尋找失聯多年的姑姑。盧女表示，小時候父母離異，後來父親因病過世，母親改嫁，是由阿嬤及姑姑養育她長大成人，後來阿嬤因年邁病逝，盧姓女子北漂至台北讀書工作並結婚生子，又因工作因素遷移至香港定居，已多年不曾返台，日前因思念故鄉，返回西港舊居尋根，卻發現人事已非，當時對她呵護有加、年約70歲的姑姑也不知遷居何處，於是請求警察幫忙尋親。

佳里警方憑該女子提供多年前不完整之資訊後，積極比對其相關資料，多方尋問，得知盧女姑姑遷居永康區，再透過與永康分局合作，經過一番努力，獲知盧女姑姑電話號碼，兩方才成功聯繫見面後，熱情擁抱訴說思念之情，對達成家屬請託，成就美事，盧女及其姑姑家屬，對於警察熱心協助，感到萬分感謝。另外，由於盧小姐之友人將事件PO在『西港在地人』臉書中，網路讚嘆警察熱心，也引起熱烈討論。

佳里分局長顏勤峰表示，警察除維護社會治安、交通外，亦擔負起主動關懷民眾與為民服務的責任，如市民有緊急事態或困難時，皆可向警方協求協助，警方必秉持同理心及視民如親的態度來回應民眾的需求。