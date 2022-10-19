夜店殺警相隔22km服刑！曾威豪入監編號曝　劉芯彤貴婦變女工

▲北市夜店殺警主嫌曾威豪（左）、劉芯彤（右）夫妻均被判刑8年定讞。（圖／資料照）

記者黃哲民／台北報導

北市夜店殺警案主謀曾威豪、劉芯彤夫妻各被判刑8年定讞，昨（18日）一起報到入監，已分別被送往台北監獄和桃園女子監獄服刑，2人坐牢第一晚遵守作息規定準時就寢，今上午忙著進行新收人犯輔導程序，因防疫需求，2人與同批新入監「同學」暫住隔離房觀察，期滿曾男將轉往新收舍房繼續新生訓練，適應環境後就會被分配到工廠工作，劉女結束防疫就會開始做女工，若足夠勤快，每月最多可有幾千元收入。

曾威豪和劉芯彤昨上午一同到台北地檢署執行科報到，完成人別訊問後，被上銬送進囚車，曾威豪正好搭到每周固定專車，昨下午接近3點直送北監，辦妥隨身物品代保管手續並做完脫衣檢身、填寫資料等流程，和5名不同案件的新「同學」住進自主觀察專區的隔離房當室友。

▲曾威豪（中）上銬送監 。（圖／記者劉昌松攝）

曾威豪入監編號1802，這將是他服刑期間的唯一稱呼，昨另有殺警案5名男性共犯到北監執行，獄方將他們分配不同舍房隔開。曾威豪經醫師健檢確認身體狀況正常，在隔離房待滿2周通過觀察後，將轉往新收舍房繼續新生訓練，通常為期1個月，適應環境與作息規定後，獄方就會將曾男分配到工廠工作。

北監有20幾間工廠，從事木工、鐵工、縫紉或紙袋加工之類項目，都是替獄外廠商代工，受刑人會有工作收入，不過獄內工廠沒有曾威豪家族從事的燈飾家具產品，可能無法讓他發揮專長。

曾威豪昨入監的第1餐是晚餐，菜色包括清蒸魚、炸油豆腐、炒青菜和苦瓜排骨湯，今上午早餐有稀飯佐嫩薑與花生麵筋，還有草莓饅頭配米漿，午餐表定可吃炸雞翅、胡蘿蔔炒蛋、炒青菜和粉圓甜湯，作息狀況正常。

▲劉芯彤（右）被解送上囚車，以袖子遮住手銬 。（圖／記者劉昌松攝）

劉芯彤昨下午約2點先被送往台北女子看守所暫監，同樣完成脫衣檢身等新收流程後，被配住新收隔離舍房和2名室友作伴，第1餐也是品嚐所內晚餐，包括白飯和炸雞、炒蛋、米血糕和青菜湯，她和室友聊天互動，心情看來很平靜，晚間準時就寢，沒提出特別要求。

劉芯彤暫監北女所的編號為0784，不過今上午吃完早餐的炒米苔目配飲料後，隨即趕搭每周三北檢安排的送監專車，上午9點多送抵位於桃園龍潭的桃女監，距離位於桃園龜山的北監約22公里。劉芯彤入監遵守規定、心情平復，重新編號但要求保密，在8人房完成防疫觀察後，將移往8到10人舍房並開始到工廠工作。

桃女監有7間工廠，除從事紙袋加工等代工，還有獄方自營商品，包括南棗核桃軟糖、巧克力，若勤快工作，桃女監受刑人每月依法扣除相關款項後，最多還能有幾千元收入，而依照《監獄行刑法》規定，曾威豪與劉芯彤結束防疫隔離，從最低處遇分數起算，每7天可以和親友會客1次，每次最長半小時。