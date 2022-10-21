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社會 社會焦點 保障人權

2護理師長租北市飯店防疫　淫安管竟潛房偷小內褲尻槍被活逮

護理師，哭泣，醫師，傷心，急診，難過，情緒，醫療人員，護士。（圖／達志／示意圖）

▲護理師在疫情期間，選擇常住飯店避免帶病毒回家，沒想到有陌生人侵入並拿著內衣自慰。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

2名護理師為了避免帶著新冠肺炎病毒回家，在飯店長期租房住宿，沒想到某天下班回房，一開門就看到陌生男子從廁所走出來，護理師趕緊通知飯店協助報警，才知道他是飯店的周姓安全人員，擅闖房間偷了女性內衣褲到廁所自慰，涉嫌侵入住宅等罪，事後飯店主動開除周男，並賠償2名護理師各10萬元，護理師才同意撤告，台北地檢署21日處分不起訴。

據了解，2名護理師在疫情期間，為了保護家人健康，所以相約共同長租台北市忠孝東路上某飯店房間，8月25日，其中1名護理師回房間時，剛好看到周姓男子從浴室走出來，護理師驚問對方身分，周男嚇得求饒，頻頻賠不是，拜託護理師不要報警，護理師堅持通知飯店並報警，轄區中正一分局警察獲報到場處理。

原來這名32歲的周姓安全人員雖然不負責保管飯店各房間鑰匙，但是知道備份鑰匙收藏地點，因此有機會取得鑰匙潛入護理師所租房間，周男向警方坦承，他進房後，看到桌上放著女性內衣褲，就拿進廁所自慰，完事後剛好遇到護理師回房。

飯店得知後不敢大意，為了保護商譽，除了立刻開除周男，也積極與被害人協調，賠償2名護理師同意各10萬元，因此在檢察官準備通知當事人開庭調查前，護理師具狀表示願意撤回對周男的告訴，周男獲得不起訴處分。

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