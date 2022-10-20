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蘇揆確診！教長回「身體還好」　提醒師生謹守防疫規範

▲▼教育部長潘文忠。（圖／記者許敏溶攝）

▲在蘇揆確診後，教育部長潘文忠今表示，指自己目前身體還好。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國境解封，但近期校園疫情持續延燒，過去3天校園每日確診人數都超過6千人，連行政院長蘇貞昌日前也確診，外界擔心教育部長潘文忠是否也確診，潘文忠今（20日）在立法院教委會預算報告前接受媒體訪問時表示，到目前為止還好，謝謝外界關心，對於校園疫情，他也呼籲教職員工生謹守防疫相關規範，勤洗手、戴好口罩，若身體不適則不到班、不到校上課，教育部也會持續提供學校快篩劑等相關防疫用品。

隨著國境在本月13日起解封，校園防疫措施也鬆綁，但近期校園疫情持續延燒，過去3天校園單日確診人數都超過6千人，連行政院長蘇貞昌也確診，日前潘文忠也和蘇揆一起在立院備詢，外界關心潘文忠是否也確診。

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今天立法院教委會邀請潘文忠進行預算備詢，媒體詢問潘文忠身體狀況，潘文忠表示，到目前為止還好，謝謝外界關心，至於校園疫情狀況，他呼籲教職員工生謹守防疫相關規範，勤洗手、戴好口罩，若身體不適則不到班、不到校上課。

面對校園疫情，潘文忠強調，教育部提供更充分快篩劑，從本學期開學開始，教育部每週提供80萬劑快篩劑給學校，希望讓學校儲備量達到提高到教職員工生總量的50%，未來學校教職員工生若身體不適，或有呼吸道系統問題，可以跟學校申請快篩劑，回家做快篩檢查，給需要的師生可以及時因應，希望在最後的疫情，大家一起努力，讓學習與生活回到日常。

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