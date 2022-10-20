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北港武德宮加碼金錢母　財神爺將發600枚金幣...總價值逾百萬

▲武德宮癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，並加碼300份的金幣錢母紅包，今日舉行金幣見證儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲武德宮癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，並加碼300份的金幣錢母紅包，今日舉行金幣見證儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

每年的農曆春節，北港武德宮湧入數十萬的信徒及遊客，除了走春拜財神外，就為求得象徵一本萬利的財神爺的錢母小紅包。明年農曆春節，武德宮癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，並加碼300份、共600枚的金幣錢母紅包，今（20）日舉行金幣見證儀式，邀請雲林縣長張麗善見證，要讓點燈、走春的民眾都獲得財神爺的眷顧。

北港武德宮說明，300份的金幣錢母小紅包均裝有兩枚999.9純金的財神與虎爺造型紀念金幣，總價現值逾110萬元，且為了讓大家都有公平獲得金幣錢母的機會，武德宮特別邀請雲林縣長張麗善進行金幣見證儀式。

▲武德宮癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，並加碼300份的金幣錢母紅包，今日舉行金幣見證儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲武德宮癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，並加碼300份的金幣錢母紅包，今日舉行金幣見證儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今日上午吉時由縣長張麗善確認數量再隨機抽驗，接著與武德宮主委林安樂一同再次封裝，重新擲入錢母財庫，將金幣錢母小紅包平均置入已分裝的十五萬份錢母小紅包中，讓每個人都有機會獲得金幣錢母小紅包。

武德宮主任委員林安樂表示，受武財神信仰影響，帶起發放錢母的風潮，儼然成為臺灣的新春民俗，引起許多廟宇爭相仿效。過去錢母金幣的隨機投放作業係直接涵蓋在錢母包製的過程中，較難為一般民眾所窺見，因此自去年起武德宮便開始舉行金幣見證儀式，要讓這行之有年的民俗能更公開，以及讓信眾有更高的參與感。

▲武德宮癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，並加碼300份的金幣錢母紅包，今日舉行金幣見證儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲武德宮癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，並加碼300份的金幣錢母紅包。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

北港武德宮指出，北港武德宮是財神信仰發源地，自開宮以來，為祈信眾得財神爺的庇佑，便有過年發放錢母的習俗，信眾拿到財神爺的紅包內，有兩個一元硬幣，取臺語諧音「有利」，象徵得財又得利。除了農曆新年走春有機會獲得金幣錢母小紅包，武德宮自10/25早上9點起，現場與官網將同步開始受理癸卯年點燈，只要「點燈」即附錢母小紅包乙份，便是優先擁有獲得金幣錢母的機會。

▲武德宮癸卯年預計發放15萬份錢母紅包，並加碼300份的金幣錢母紅包，今日舉行金幣見證儀式。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲300份的金幣錢母小紅包均裝有兩枚999.9純金的財神與虎爺造型紀念金幣。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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