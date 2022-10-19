ET專訪／史上最強催生補助　豬農因張麗善這舉動...力拼第6胎

▲力挽雲林生不如死的困境，張麗善祭出「生越多領越多」的生育補助，果然吸引不少「勇夫」再拼一胎。（圖／記者徐文彬攝）



記者游瓊華、蔡佩旻、白珈陽／台中報導

雲林縣長張麗善去年底升格當阿嬤，在臉書上公布喜獲金孫，粉絲也在臉書喊「恭喜縣長升格少女阿嬤！」晉級當阿嬤的張麗善對「催生」這事也很在行，祭出誘人生育津貼，補助民眾生育，第1胎1萬元、第2胎2萬元，第3胎3萬，第10胎10萬元，就有年輕人跑來笑著對她說，因為縣長承諾生越多領越多，所以他跟太太決定拼一把，順利拼到第6胎，談話當天，妻子才剛領完6萬元補助。

▲張麗善2021年底喜獲金孫女，正式升格成為阿嬤市長。（圖／翻攝張麗善臉書）



張麗善表示，看到自己的孫子，新生命的誕生，格外讓人覺得有希望。當初她喊出「生10胎補助10萬」時，所有人都在笑，都認為這是天方夜譚，但她透過公務統計發現，夫妻婚後生第一胎的比率有40%，第二胎意願變30%，第三胎更是驟降到10%，更讓她決心減輕年輕人的負擔，提高生育補助，讓年輕人有意願生小孩。

▲雲林縣府加碼鼓勵生育第2胎以上的家庭，階梯式提高生育津貼，生育第1胎1萬元....第10胎10萬元，生越多領越多。（圖／資料照片）

張麗善還提到，日前一位豬農跑來對她說「縣長！縣長！感謝妳喔，我太太今天去領生育補助6萬元！」張麗善聽聞也開心得不得了，追問才知道，該位豬農已經是五寶爸，聽到「生越多領越多」政策，就對著太太說「不然我們再拼一下！」就這樣順利晉級成為6寶爸。

張麗善不只「催生」還「助生」！雲林縣的補助不孕夫妻接受「人工生殖(試管嬰兒)補助」，每對夫妻最高可申請補助2萬元整外，還加碼補助「孕期羊膜穿刺檢查」，每人最高補助5000元，以及「第一孕期母血唐氏症篩檢」補助，每人最高補助2200元。張麗善自豪地說，政策實施以來，縣府補助了50多對不孕夫妻，已有超過40位準媽咪。所有的政策，都是為了扭轉雲林縣「生不如死」的困境。