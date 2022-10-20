參訪廠區體驗科學實作　600學子參與台塑企業「科學園遊會」

▲科學園遊會結合台塑企業與虎尾科技大學所擁有資源優勢，讓學生挑戰科學實作、讓知識層面增長，而思考能力也因實作而更加多元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業長期關注地方的科學教育，與虎尾科技大學於聯合舉辦科學園遊會，19日首次進駐麥寮園區並廣邀雲林沿海國高中近600名學子參與，園遊會供各校學生免費接駁。此次科學園遊會結合台塑企業與虎尾科技大學所擁有資源優勢，由虎尾高中與麥寮中學協辦，活動內容除了專業外，更是平易近人。

台塑企業說明，活動含括科學闖關活動與廠區參訪，科學闖關活動關卡由台塑企業、虎尾科技大學與麥寮中學科學社、虎尾高中團隊所共同規畫，活動於員工活動中心舉行，除日常生活中即可接觸之科學原理，亦包含環境永續與綠能等議題，有如「水質淨化」與「風力發電」等關卡，讓學生挑戰科學實作、讓知識層面增長，而思考能力也因實作而更加多元。



廠區參訪讓學生們乘坐巴士參觀麥寮園區，一窺沿途的各式工廠設備及環保設施，如輕油裂解廠可見巨大的反應槽與井然有序的管線，麥寮發電廠可見如小巨蛋龐大的密閉式煤倉、架立於高空中的煤炭輸送管道。綜觀麥寮園區內，由工廠設備的運作到路樹植栽是如何選擇，都有其專業知識，期望學生可藉由親眼所見與專業人員的解說，深刻瞭解更多課外知識。

台塑企業素有「永續經營、奉獻社會」之企業精神，此次活動不僅憑藉「奉獻社會」精神進行教育資源投入，更希望能使地方教育「永續經營」。本企業除了已多次和虎尾科技大學合作推廣教育，協辦的麥寮中學創思科學社也由台塑企業贊助成立，與虎尾高中亦有科學課程上的合作，因此，科學園遊會的圓滿除了仰賴近月的籌備，也源於地方科學種子的茁壯，期盼在台塑企業的支援下，雲林的科學教育可以產生正循環並且生生不息。

▲科學園遊會結合台塑企業與虎尾科技大學所擁有資源優勢，讓學生挑戰科學實作、讓知識層面增長，而思考能力也因實作而更加多元。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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