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黑白配？鍾東錦、柯文哲同框　王婉諭痛批：民眾黨正示範跟黑金靠攏

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）

▲苗栗縣議長鍾東錦參訪台北大數據中心，市長柯文哲陪同。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦20日到台北市進行市政交流，與台北市長柯文哲同框，被外界解讀是「黑白配」，對此，時代力量立委王婉諭痛批，柯文哲號稱白色力量卻支持一位有傷害致死前科、違法洗選砂石、用西瓜刀劃破對方肚皮還稱「輕傷」的候選人，柯文哲與民眾黨正在示範怎麼跟黑金勢力靠攏。

鍾東錦近期爭議不斷，包括過去曾犯下《傷害致死罪》等多項案件，近期也被揭露炒地、違法囤積砂石等爭議，而柯文哲與鍾東錦今在台北市府正式同台，對此，王婉諭批評，柯文哲市長跟民眾黨跟現在示範的，就是白色力量怎麼跟黑金勢力靠攏。

王婉諭表示，這早已經不是柯文哲第一次和鍾東錦見面，從最早的巧遇，到後來的「交往看看」，甚至是今天刻意安排在市政府的同框「交流」。

王婉瑜質疑，自己想問問柯文哲，為什麼會選擇支持一個：

1.有傷害致死前科，卻不懂得反省的縣長候選人。
2. 用西瓜刀劃破對方肚皮，還稱「只是輕傷」的縣長候選人。
3. 違法使用農地堆放、洗選砂石，掏空苗栗好山好水的縣長候選人。
4. 坐擁上百筆土地房產、上億資產，卻自稱是庶民、小蝦米對抗黨政的縣長候選人。

對於外界形容柯文哲、鍾東錦是「黑白配」，王婉諭批評，柯文哲所號稱的「白色力量」，結果說穿了也不過就是為了政黨發展、政治利益就可以隨便拼湊的黑白切而已。

對於相關指控，鍾東錦回應，「什麼黑白我是不太清楚，我覺得我是心地很善良，善良是一種選擇，我一定會很努力很認真。」鍾表示，今天有機會來台北看大數據，是苗栗很需要的，像柯市長講的，Copy的會比較快，希望苗栗能盡快跟上腳步，將來變成智慧城市。

由於不斷被追問黑道背景，鍾東錦後來略帶不滿表示，「有記者說我黑道背景，我聽起來很不舒服」，去年底苗栗辦公投的時候他還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月變黑道，怎麼來的我不清楚。
 

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