確診不能投票！陳椒華批違憲　王婉諭問中選會：不是說會參考韓國？

▲中選會主委李進勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

九合一選舉將於11月26日登場，中選會依照去年指引，公告新冠肺炎確診者無法出門投票，被質疑此舉違憲。對此，時代力量立委陳椒華、王婉諭召開記者會；陳表示，如果確診者不能投票有違憲疑慮，而王則指出，大考中心有確診考生可應試的規劃，然而中選會兩年前就說以韓國做法來做可行性評估，結果後續宣布不能投票，請問從頭到尾，到底有沒有做過相關評估？

陳椒華、王婉諭20日上午召開「確診可考試不能投票，中選會違反比例原則」記者會，陳椒華表示，如果確診者不能投票，無疑是大砲打小鳥，也有違憲疑慮，當疫情高原期慢慢下降時刻，要求中選會審慎評估、模擬，究竟確診者可不可以投票，相關投票作法趕快對社會大眾交代清楚，朝讓確診者可在1126投票的方向努力。

王婉諭則說，不能讓防疫無限上綱，以現在確診者比例來看，到時有將近30萬人民沒辦法投票，恐怕會影響18歲公民權的複決結果，政府須審慎評估。

她指出，蘇貞昌在總質詢說基於公共利益，確診者不能出門就不能投票，是依據《憲法》23條及《傳染病防治法》規，但大考中心11日發公文給全國高中，宣布確診者或居隔者如果輕症或無症狀，可以搭乘防疫計程車去考試，可說是完全打臉蘇的講法。

王婉諭也指，衛福部薛瑞元日前的答詢，說實務上有執行困難，比如確診者居隔地點跟投票地點可能不同，涉及交通問題，但她認為，這樣的說法更讓大家難以接受，說不過去。

王婉諭說，大考中心可以做好規劃，統計考前七天有多少考生以確診者或居家隔離者身分參加考試，並安排交通跟考試地點，但反觀中選會兩年前就說會評估韓國的做法來做可行性評估，結果後續又直接宣布不能投票，請問從頭到尾，到底有沒有做過相關評估？而且讓大家不解的是，教育部跟大考中心跟各高中做得到，難道中選會做不到？

王婉諭強調，以妨害公共利益為名，來犧牲選民投票權利，非常不合理，更不符合比例原則，更不是蘇貞昌所說的用《憲法》3條，中選會應該盡快評估，朝野也應該共同支持讓確診者投票。

對於確診者不能投票是否違憲，中選會主委李進勇20日在內政委員會備質詢前受訪回應，這是因為《傳染病防治法》規定，必須要接受隔離，之前司法院大法官690解釋，也認為並沒有違法，這是很不得已的事情，要按照國家防疫措施施行。