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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中登「電視媒體聲量王」　白營靠2人破藍綠框架獲媒體青睞

▲▼「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」20日舉行記者會，公布電視聲量調查結果。（圖／電視選舉新聞學者監測聯盟提供）

▲「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」20日舉行記者會，公布電視聲量調查結果。（圖／電視選舉新聞學者監測聯盟提供）

記者陶本和／台北報導

「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」20日舉行記者會，公布電視聲量調查結果，民進黨台北市長參選人陳時中登上媒體聲量王，國民黨參選人蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊分居二、三名。至於白營推出的黃珊珊與新竹市長參選人高虹安，在聲量上打破藍綠框架，兩人的電視聲量也都很高。

「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」，針對全台12家有線和無線電視台做出的監看統計分析，20日公布統計結果：台北市被電視媒體報導最多的是陳時中，其次是蔣萬安、黃珊珊。對此，世新大學林佳欣副教授說，依據過去的研究經驗，曝光愈多愈有助於候選人提升支持度，尤其今年政黨對決激烈，傳統政黨的支持者多半都是從電視獲得資訊，電視曝光度高，支持度可能就跟著高。

不過，政治學者柳金財持不同看法，他表示，聲量王不一定代表高支持度，台北市聲量王陳時中、台中聲量王是立法院副院長蔡其昌、台南聲量王是國民黨市長參選人謝龍介，高雄聲量王則是國民黨參選人柯志恩，如果對比民意支持度的調查，他們的支持度反而相對比較低；僅有新北市侯友宜、桃園市張善政和新竹市高虹安，既有媒體高聲量，民調支持度也相對高。

另外，「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」統計分析發現，民眾黨突破了藍綠對決的框架，爭取到更多的媒體曝光量，民眾黨提名新竹市長高虹安，以及跟民眾黨主席柯文哲靠很近的黃珊珊，兩人的電視聲量都很高，帶動民眾黨異軍突起。

世新大學林佳欣副教授分析，國、民兩黨看到媒體的聲量統計後，選戰操作很可能會採邊緣化黃、高的策略，在台北市操作棄保議題甩掉黃珊珊，在新竹市則減少攻擊讓新竹選情降溫，這樣就會減少高虹安的媒體曝光度，同時降低她的支持率。

對於接下來的選戰，可能進入負面選戰，文化大學廣告系教授鈕則勳指出，不論正面或負面的新聞量，台北市長選將都是媒體關注的焦點，依序是陳時中第一，蔣萬安第二，黃珊珊第三。陳時中是媒體聲量王，特別是之前他的爭議事件較多，所以陳時中也是負面評價報導的第一名。

鈕則勳說，負面評價報導第四名的是新竹高虹安，她一直是綠軍負面攻擊的對象，不過要注意的是，綠軍的攻擊也要符合比例原則，不然會對高虹安產生對其有利的「受害者症候群」，同情高虹安的效果可能更會明顯。

台藝大賴祥蔚教授則進一步表示，整體來看，正面報導居多，中立報導其次，負面報導雖然有，但比例不大，「如果這個數據反映出電視新聞報導的實際情形，就表示電視新聞被利用作為攻擊工具的情況還不算太嚴重，利用媒體來進行的攻擊，更多可能出現在政論節目」。

▼「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」20日舉行記者會，公布電視聲量調查結果。（圖／電視選舉新聞學者監測聯盟提供）

▲▼「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」20日舉行記者會，公布電視聲量調查結果。（圖／電視選舉新聞學者監測聯盟提供）

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