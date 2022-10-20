綠營中台灣參選人提聯合政見　蔡培慧籲蔡其昌支持捷運延伸南投

▲蔡培慧（左2）等民進黨中彰投苗首長候選人共同發表10項聯合政見。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選腳步越來越近，民進黨中彰投苗首長候選人蔡其昌、黃秀芳、蔡培慧、徐定楨今天共同發表10項聯合政見，誓言在爭取國會遷駐、軌道交通、綠能發展和中火轉型燃氣等方面為家鄉全力建設，打破中台灣發展停滯的現況，有效創造鄉親的最大利益。

4位候選人表示，中部四縣市有92.1萬公頃、506萬人口的規模，與香港、新加坡相當，但近22年來人口只增加19萬，許多建設也未能達到都會水準，中台灣應該在區域變化激烈的趨勢中，集結中彰投苗成為共同生命體。

會中請到逢甲大學都市計畫系教授劉曜華，針對都市計畫、國土規劃及區域治理，提出強化區域內軌道建設與東西向路網、推動國會遷至中台灣、落實區域共同治理的平台功能，並強化科技、精機產業，發展國防航太產業，發展綠能產業搭配儲能設施、加速中火煤轉氣，整合產銷推廣農產品至海內外、長照2.0、統籌社宅建置與循環經濟等政見。

蔡培慧表示，南投對外交通機能久未提升，承諾當選縣長後馬上進入輕軌或捷運延伸至烏日高鐵的可行性評估，將主動爭取從南崗工業區、中興新村、霧峰到烏日高鐵連成一線，當場喊話「蔡其昌市長」全力支持，讓全台灣一日生活圈和南投順利銜接；縣內的交通串聯也要到位，沿著輕軌或捷運連結台鐵集集支線，將觀光動能延展至名間、集集、水里到魚池、信義等鄉鎮。

蔡培慧也指出，南投是農業大縣和國內重要的夏季蔬果產銷中心，但農業發展不能只停留在生產及傳統展銷模式；她針對新鮮蔬果、農產加工及出口展銷等三方面提出解方：新鮮蔬果需在地建構符合國際標準的冷鏈物流中心，維持保存及運送過程的鮮度，農產加工除常見的果乾果汁，應透過產業合作發展更多美味創意的點心零嘴，更重要的是結合生物科技，發展居家產品及健康食品。

而中興大學有頂尖的農資學院及獸醫學院，南投校區更成立亞洲第一所循環經濟學院，蔡培慧認為未來不論是研發動物專用的營養食品、發展毛小孩經濟，或針對農業科技、農業廢棄物再利用等，都能讓南投農業升級，也將南投的好山好水好產業行銷到台灣各地及全世界。