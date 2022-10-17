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百齡橋下泡水車慘況曝！滿車爛泥還有死魚　他含淚：只能報廢

記者黃彥傑、黃宥寧、黃資真／台北報導

受到輕颱尼莎（Nesat）外圍環流、加上東北季風影響，位於士林區百齡橋下的停車場昨(15)日晚間罕見淹水，至少超過50輛車被泡在雨水裡。今早《ETtoday東森新媒體》記者實際前往該處，黃牌重機傾倒在地，轎車裡掩蓋大片泥沙，車下還出現死魚，只能報廢拖吊處理。

▲▼百齡橋下慘況。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼百齡橋下停車場昨晚淹水，今早地上可見死魚、車內泥沙掩蓋。（圖／記者黃宥寧攝）

位於士林區百齡橋下的停車場，受到超大豪雨影響淹水，至少有超過50輛車被泡在雨水裡，深度達半台車身。

▲▼百齡橋下慘況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼休旅車車內的地毯下積水未退。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼百齡橋下慘況。（圖／記者黃彥傑翻攝）

等到今早水退去後，大批車主趕緊前往橋下將車開走，記者抵達該地後，大部分車輛已離去，其中一台休旅車座位下的地毯都積著泥水，還有新車價25.8萬的黃牌重機卡著雜草傾倒在地。

另外有名郭姓車主的車況同樣悽慘，車子泡了整夜的泥水，退去後車內鋪蓋大片泥沙，根本無法坐進去，甚至驚見車子底下有幾條死魚躺在地上，郭姓車主無奈表示，車子從假日停到現在，但這輛車已經無法再駕駛，只能報廢請拖吊車來處理。

▲▼百齡橋下慘況。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼另台車內遭大量泥沙掩蓋，還有黃牌重機傾倒在地。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼百齡橋下慘況。（圖／記者黃宥寧攝）

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