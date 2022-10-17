百齡橋逾50車泡水　王浩宇曬SOP網怒：市長要賠？

▲百齡橋下車泡水，車主哀號。（合成照／翻攝自Facebook／我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區/王浩宇）

記者皮心瑀／台北報導

北台灣連日大雨陸續傳出淹水災情，台北市百齡橋下更成「大型泡水場」，超過50輛轎車泡在水裡，有車主控訴根本沒有收到簡訊通知，而民進黨前桃園市議員王浩宇則表示，就是因為有通知不到的風險，所以其實依規定是廣播、簡訊若未果，市府應要負責拖吊，事後再開罰，「這才是所謂的SOP」，並分享了堤外停車場的現場告示照片，質疑北市府未遵照執行。

有網友16日在臉書社團「我是士林人&我是北投人(士林區、北投區、大同區)」PO出照片表示「百齡橋下，淹大水了」。從畫面中可以看到，一處室外停車場已淹成一片汪洋，路面完全消失，至少有超過50輛車被泡在雨水裡，深度達半台車身，畫面令人心驚。

今早水勢退去，大批車主趕緊前往橋下將車開走，《東森新媒體ETtoday》記者抵達該地後，除了發現轎車裡掩蓋大片泥沙，車下還出現死魚，還有新車價25.8萬的黃牌重機卡著雜草傾倒在地。

不過，王浩宇指出，這種堤外停車遇到風雨，依規定是廣播、簡訊通知之後，如果還有車子沒有主動移走，市府要負責拖吊作業，事後再開罰車主，而根據台北市停車管理處貼處的告示，也提到「本河域堤外停車場地勢低窪，颱洪期間易遭淹水，請車主隨時注意里長廣播及本處語音通知，於接獲通知後盡速駛離車量，違者依法將代為拖吊移置及罰緩」。

不少網友紛紛表示，「車主有可能人在外地沒法馬上回來啊，這講的好像每個人都能隨時standby移車ㄧ樣」、「有拖吊這個動作嗎？如果完全沒有的話，這就是下一任市長要賠的損失囉？」、「結果也沒全拖走啊，還不是一堆車被淹」。