花1億改建！樹林保安市場開幕12天就淹水　市場處：水溝排水不及溢流

▲樹林保安市場淹水。（圖／翻攝自Facebook／卓冠廷）

記者蘇晏男／新北報導

受到颱風尼莎外圍環流影響，新北市昨大雨不斷，民進黨新北市議員候選人卓冠廷今（17日）指樹林保安市場內淹水，但該市場斥資1億500萬元改建，且才開幕12天，批評新北市長侯友宜的施政能力禁不起挑戰跟檢驗。對於保安市場淹水一事，新北市府市場處回應，該案是因自公園側水溝排水不及溢流至市場，與市場工程無關，今將會同公所釐清排水不通原因。

卓冠廷17日早上在臉書直指侯友宜「好好做事情」大破功，因為花費1億500萬改建的樹林保安市場，開幕12天大淹水；卓說，侯把保安市場當作重大政績宣傳，但昨天早上竟然淹水了，「誇張的是，保安市場淹水時，樹林的24小時降雨量，還不到汐止淹水時的1/3」。

卓冠廷也指，前天他才去樹林保安市場跟攤商和民眾打招呼，當時就有遇到攤商反應稍微漏水的情況。

卓冠廷表示，沉痛地呼籲新北市的鄉親，大家真的要醒過來，侯友宜的施政能力，都隱藏在他的包裝之下，禁不起挑戰，更禁不起檢驗。

對於保安市場淹水一事，市場處回應，經查該市場為開放式攤集區，是因自公園側水溝排水不及溢流至市場，與市場工程無關，當下已將市場積水抽乾，今日將會同公所釐清排水不通原因。