在前女友新歡轎車偷裝衛星定位器　桃園男耍陰招下場曝

▲侯姓男子與女友分手後懷疑移情別戀，今年5月間趁機在女友之男姓友人轎車底部偷裝衛星定位器掌握行蹤，經送驗後報警提告。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市侯姓男子與女友分手後懷疑移情別戀，今年5月間趁機在女友之男性友人轎車底部偷裝衛星定位器，藉此掌握其行蹤與非公開活動，其男性友人將轎車送驗驚覺被偷裝定位器，透過內部SIM卡察覺是侯男所為；桃園地院法官審理時，侯男坦承犯行，也願意和解賠償，但對方無意調解，法官審結依竊錄非公開活動罪，判處侯有期徒刑2月，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，39歲的侯姓男子與女子曾為男女朋友關係，後來因故分手，侯男懷疑女友移情別戀，今年5月7日凌晨1時許，侯男在桃園市龜山區某路段發現女友之洪姓男性友人轎車停放路旁，趁機將依衛星定位器吸黏在轎車底盤，藉此查知並紀錄該車行蹤，竊錄洪男非公開活動。洪男5月9日將轎車送驗，當場查出車輛底盤有衛星定位器，報警處理，警方當場查內涵SIM卡之衛星定位器等證物，依妨害秘密罪嫌送辦。

桃檢複訊時，侯男坦承犯行，前女友與洪男則指證歷歷，警方也提供扣案之衛星定位器、警方筆錄等證物佐證，偵結依妨害秘密罪嫌將侯男向院方聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審理時，侯男坦承犯行，法官認為，侯男以GPS衛星定位器結合通訊網路，利用電磁紀錄竊錄告訴人駕駛之自用小客車所在位置資訊，自屬刑法第315條之1第2款之「以電磁紀錄竊錄他人非公開活動」之態樣。

法官審酌，侯男為掌握告訴人與前女友之行蹤，竟以GPS定位器裝設於告訴人使用交通工具車底，竊錄告訴人行蹤，侵犯其合理之隱私期待權，行為誠屬不當；侯男犯後坦承犯行，表達有與告訴人調解之意願，惟因告訴人無調解意願而未果，法官審結依竊錄非公開活動罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，以新台幣1千元折算1日，本案還可上訴。

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