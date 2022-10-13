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立院交委未到種樹百里現場視察　蘇清泉：最怕的事情來了

▲蘇清泉爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

▲蘇清泉爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

立法院交通委員(12)日到屏東視察交通建設進度，由交通委員召集人立委劉世芳主持，縣長潘孟安、立委周春米均與會；從高鐵延伸、第二條快速道路、屏南快道、枋寮大平台計畫與鐵道文物館等逐案，與會的交通部長王國材會中允諾全力依進度完成。

立法院交通委員會昨天討論結果如下:

一、高鐵延伸屏東案：目前環評已進入二階，7月二次公開說明會後正針對民眾意見研擬可行方案，其中屏東端路線維持，至於左營站出站方式採高架或繞道同意在2022年11月底前定案，不影響期程；並請屏東縣府就309公頃高鐵特定區的各項公共工程及建設加速辦理。

二、第二條東西向快速道路：公路總局原計畫2025年完成綜合規劃，但在會議中允諾，預計2023年6月完成二階環評報告，目標希望提前在2023年底完成環評審議暨綜合規劃。

三、屏南快速道路：從潮州到恆春約75公里，未來可由楓港串聯台九南迴公路，形成快捷公路路網，交通部於會中允諾，12月之前確定路廊配置方案。

四、枋寮鐵路大平台：縣府已完成評估報告，經鐵道局提供審查意見，並請縣府依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」續辦，會中決議請縣府於2022年10月底前修正補充提送交通部。

五、潮州鐵道文物館：針對建築物將變更為商業空間、旅館部分，交通部承諾2022年10月底前審認台鐵所提計畫，再由縣府完成審議開發計畫變更，縣府並要求台鐵於2022年12月底前開放。

屏東縣長候選人蘇清泉獲悉po文，「最怕的事情又來了，昨天交通委員會到屏東開會討論交通，竟然沒有到屏鵝公路視察，坐在辦公室吹冷氣討論，用最快的速度辦理？用最快的速度環評?之後開出的支票是「檢討改進」!？讓鄉親傻眼。

▲蘇清泉爭取支持 。（圖／蘇清泉服務處提供，下同）

蘇清泉說，「防範於未然」是我們做任何事情時應該抱持的基本觀念，更何況編列高達48.8億的種樹百里計劃，難道沒編列施工期間的監督費嗎？難道沒考慮過屏鵝公路是通往屏南的主幹道，是國人前往墾丁旅遊的必經道路嗎？在用路人如此多的道路施工，政府的監督更應該「迅速確實」，才能保障「人車安全」。現在出事而且出人命了，他們「終於想到」要來開個會檢討一下!這樣的縣府及指定接班人，我們還能相信嗎？

蘇清泉不禁要問：然後呢！「#柬埔寨 事件發生時，我也問然後呢！」；「#殺警案後續！然後呢！」；「現在 #屏鵝公路！然後呢！」

蘇清泉表示，潘縣長的第二任政見開出6張交通支票，沒有一個兌現！高屏第二條東西快速道路用最快的速度綜合規劃? 枋寮鐵路平交道也只有一個改善？通部與縣府開會開出的支票，是在欺負屏東人嗎？「我站在這裡跟你們揮手，我用最真誠的承諾跟選民朋友報告:11月26日，我們不要指定接班人，讓蘇清泉做做看，我的真的可以很不一樣!」。

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