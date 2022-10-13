選舉選到腦袋壞掉！美女比基尼照取代測速桿　台灣基進懲處出爐

▲劉航遠參選喊「測速照相放美女圖」，慘被暫停選舉活動，傍晚道歉了。（圖／翻攝劉航遠粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

台灣基進高雄市議員參選人劉航遠12日晚間自稱要提出「選舉選到腦袋壞掉系列」政見，貼出同黨台北市議員吳欣岱泳裝合成照，主張將測速照相機全部改為美女圖看板，遭輿論砲轟。台灣基進高雄黨部下午發出懲處，暫停他選舉活動，稍早他也發文表示，要為自己的性別意識不足道歉。

▲劉航遠因不當貼文遭懲處。（圖／翻攝自Facebook／劉航遠）

劉航遠昨天透過臉書表示，他主張將測速照相機全部改為美女圖看板，用路人經過會為了多看幾眼而自動將速度放慢，而且可創造「3贏」：不用再擔心收到罰單虧錢，有效且實質的降低車速減少危險發生，看到美女之後心情大好也減少行車糾紛可能。他更貼出一張吳欣岱泳裝照合成圖片，自稱這會是上任後的重要改革，強調自己不是變態。

不過，網友對於該主張意見兩極，引發批評「用物化女性當政見喔？真是低級」、「我不敢說我支持基進黨了」、「「意淫同黨候選人是怎樣？」嫌基進性別意識的觀感還不夠差喔？」，劉航遠也回嗆網友「你哪裡看到我有意淫？不要把你自己心裡面的想法講出來好嗎！」

▲劉航遠因不當貼文遭懲處，正式發文道歉。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣基進高雄黨部今天下午發布聲明指，對於該黨高雄市議員參選人劉航遠的不當貼文，由於缺乏性別意識，引起許多朋友不適，台灣基進高雄黨部在此向社會大眾致歉，高雄黨部已經責成劉航遠在接受性別教育課程之前，暫停選舉活動，劉航遠必須深切檢討自身不足，虛心面對社會批評，並回應台灣基進所堅持的價值。

劉航遠稍早也正式發文道歉表示，「我要為自己的性別意識不足道歉。因為我的性別意識不足，所以踐踏了台灣基進一貫堅持的性別平權價值。因此，我要向社會大眾致上最深重的歉意，也要向一起辛苦奮戰的黨內同志道歉。這則貼文違反性別平等原則，對於自己的錯誤，永以為戒。」