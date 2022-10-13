高端爭議炸鍋！　陳時中：我已經離開衛福部了

▲面對高端疫苗爭議，陳時中直言：我現在已離開衛福部。（圖／陳時中臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中今（13日）被問到在擔任衛福部長任內，高端疫苗被審計部發現未按照契約規定付違約金問題時，回應「我現在已經離開衛福部」。對此，國民黨北市議員徐巧芯直批，這種「我就爛」的態度，讓人感到細思極恐。

審計部日前送交立法院的查核報告，披露高端疫苗有多項缺失，其中包括疾管署和高端疫苗生物製劑有限公司議約，採購500萬劑；衛福部疾管署辦理的12次驗收中，高端疫苗廠商交貨多次逾期30天以上，最久逾期長達70天，疾管署卻未就逾期30天以上仍未能履約部分，計罰該部分價款的2%違約金，核與契約規定未合。

陳時中今天上午在萬華站路口拜票時被問及高端疫苗爭議，他一句話回應，「我已經離開衛福部，有關行政事情以衛福部說明為準」。

▲陳時中13日上午在萬華站路口時受訪。（圖／記者許靖騏攝）

對此，徐巧芯在臉書發文批評，若陳時中當選市長，任內發生重大紕漏甚至貪污舞弊，難道也會拍拍屁股走人，然後說「我已經離開台北市」？徐巧芯直呼，這種「我就爛」的態度，真是讓人感到細思極恐。

針對陳時中「已經離開衛福部」的說法，無黨籍台北市長參選人黃珊珊批評，陳部長不是最喜歡講「我負責」？他所做的事情他又不負責了嗎？

對於高端爭議，指揮中心指揮官王必勝今天下午在防疫記者會上說明，高端過期交貨，審計部是今年1月提出意見，衛福部則於3月4日已經依照規定計罰。至於為什麼3月才做？王必勝強調，因為高端疫苗在當時是最後一次交貨驗收，交了以後統計違約計罰，不是審計部查帳才做，而是相關作業程序。

▶限時搶購◀

♛台灣首賣！ 花月嵐「大蒜拳骨拉麵禮盒組」

♛史上最強大拍除塵蟎機！日本IRIS「限定款」超殺優惠快搶