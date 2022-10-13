朱立倫南下輔選　周佳琪：讓屏東市成為發光發亮的城市

▲朱立倫到屏東市長候選人周佳琪的競選總部 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨主席朱立倫今(13)日下午到屏東市長參選人周佳琪競選總部，為周佳琪加油；她當場對屏東市的願景規畫六大主張，分別是交通更進化、生活更便利、環境更舒適、社福更貼心、產業更出色、城市更創新。朱立倫讚許周佳琪是真正值得託付屏東市政的候選人。

朱立倫並在競選總部，與屏東市國民黨提名的里長及市民代表候選人舉辦座談會，對於周佳琪的政見，朱立倫要求現場的里長與市民代表候選人，日後要在地方民意與市民代表會上，全力支持周佳琪市長，實踐她的政見理想。

座談會上，周佳琪首先點出了屏東市區的交通，必須要因應鄰近大型建設與產業園區的發展，提早做好交通規劃，尤其是可能的交通瓶頸及停車空間等，她特別提到榮總營運後，交通可能面臨的衝擊。

除了地方的基礎工程應維持最高的服務品質，周佳琪認為，公園應增加照明與遮蔭、增設長輩的運動健身設施；同時，利用閒置空間闢建室內運動場所、市區設寵物公園。

對於長者與幼兒，周佳琪也提出了爭取65歲免繳健保費，70歲敬老金1千元，1歲前新生兒每月加發一千育兒津貼，增加托育補助等。

周佳琪也對未來屏東市的醫療、科技、運動產業園區，以及農業、觀光與商圈發展提出振興發展的想法，她表示，要力促屏東市成為智慧城市示範區，透過美學設計、都市通盤檢討，以及縣市合作，讓屏東市成為幸福平安好生活，一個發光發亮的城市。