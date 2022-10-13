遭民進黨轟退選！　鍾東錦競總「蒐證提告」：拒絕綠色恐怖威脅

▲無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦。（圖／鍾東錦競選團隊提供）



記者詹宜庭／台北報導

無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦近日遭爆料曾犯傷害致死入獄服刑，民進黨立法院黨團13日舉行記者會痛批，鍾東錦曾犯通姦、流氓管訓、殺人未遂等罪行，要求鍾為此退選。對此，鍾東錦競選總部表示，為了捍衛尊嚴與人權，競選團隊將正面迎戰，請律師團蒐證，只要有違法疑慮便馬上提告，並請苗栗鄉親擦亮眼睛，看清楚民進黨的烏賊戰術，「拒絕綠色恐怖的威脅」。

民進黨立法院黨團13日舉行「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？！」記者會，痛批鍾東錦曾犯通姦、流氓管訓、殺人未遂、傷害致死等罪，呼籲他遵守承諾退出政壇，並喊話苗栗縣民，「難道苗栗要由黑道治『國』，由黑道來管警察嗎？未來苗栗的警察是不是都要直接去砂石場、垃圾掩埋場站崗，去電子遊樂場門口圍事？」

面對民進黨質疑，鍾東錦競選總部痛斥，為了捍衛尊嚴與人權，競選團隊將正面迎戰，請律師團蒐證，只要有違法疑慮便馬上提告，並請苗栗鄉親擦亮眼睛，看清楚民進黨的烏賊戰術，「拒絕綠色恐怖的威脅」。

鍾陣營表示，民進黨所謂的4大罪狀，其中3件鍾議長都已經在「向鄉親報告」記者會中說明，至於所謂「傷害致死」是36年前在台北發生的案件，鍾議長當時根本不在現場，也不了解事發經過，莫名遭羅織罪行，也才會有坐黑牢一說，「如此坦率的鍾議長，要比那些躲在言論免責權背後的立委，還要真誠、勇敢。」

鍾陣營更反問民進黨，如果人的一生，就像民進黨團副書記長林楚茵所講的一樣，不能「reset」重新來過，那麼從小犯錯難道就不能悔改，必須要被否定一輩子了嗎？

鍾陣營強調，鍾議長的人生歷練，對社會大眾而言，可以是個教材，鼓勵年輕人面對打擊、挫折，不要放棄自我，堅持勵志向上，呼籲苗栗鄉親不要被民進黨的選舉奧步誤導，大家團結一致和鍾議長共同對抗不公不義的綠色恐怖。