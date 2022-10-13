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龜山民宅惡火24歲女移工喪命　警消初判電箱短路引發大火

▲桃園市龜山區林口長庚醫院對面民宅今（13）日凌晨發生大火，桃園市消防人員撲滅後，現場一樓只剩腳踏車骨架。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山區林口長庚醫院對面民宅13日凌晨發生大火，消防人員撲滅後，現場一樓只剩腳踏車骨架。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區林口長庚醫院對面一棟四層樓民宅今（13）日凌晨發生大火，消防人員救出受困7名住戶後，其中1名在頂樓樓梯間被救出女子送醫急救後仍不治，警方查出女子是24歲印尼籍移工；這場大火在清晨6時左右被撲滅，根據消防局火調科鑑識人員初步調查，起火點應該是在1樓樓梯間電箱，研判可能是電箱短路釀成大火，至於真正起火原因仍待後續調查釐清。

▲桃園市龜山區林口長庚醫院對面民宅今（13）日凌晨大火，桃園市消防人員撲滅火勢後，一樓內外一片狼藉。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃市消防局指出，這場大火發生在龜山區復興一路上一棟4層樓民宅，凌晨3時58分接獲報案，立即派出大批警消到場搶救，大火發生後，民宅居民都跑到3、4樓呼救，消防人員以雲梯車逐一救出受困民眾，先後共救出7名住戶，其中在4樓樓梯間被救出的女子，被發現時已奄奄一息，疑似遭到嗆傷，經送往長庚醫院急救後仍不宣告不治，警方查出是24歲印尼籍移工，在華亞科技園區擔任作業員，她在案發地址租屋居住，將報請桃檢檢察官相驗釐清死因。

▲桃園市龜山區林口長庚醫院對面復興一路四層樓民宅今天凌晨大火，消防人員將受困人員送醫治療。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲消防人員將受困人員送醫治療。

消防局鑑識人員基過初步調查，發現一樓樓梯間的電箱疑似起火點，可能是電線短路所致，火勢從此蔓延向內部延燒，將一樓停放機車、腳踏車都燒個精光，僅剩下骨架，濃煙隨著上升竄至各樓層，因僅只有一處樓梯是逃生口，火警發生時都只能往上逃，老舊民宅亦無裝設自動灑水設施或警報系統，才讓大夥一發生不可收拾。

▲桃園市龜山區林口長庚醫院對面民宅今（13）日凌晨發生大火，消防人員撲滅大火後，上午處理殘火時，仍有路人好奇觀望。（圖／記者沈繼昌翻攝）

消防局今天清晨陸續救出4男3女，其中印尼籍女移工已無呼吸心跳，經送至對面長庚醫院急救仍不治，至於真正火警發生原因，仍由消防局火調科鑑識人員調查釐清。

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