「行動身分辨識設備」失聯移工遭通緝　躲廢棄工廠一樣被揪出　

▲▼移民署嘉義縣專勤隊聯合警方主動出擊失聯移工躲廢棄工廠仍遭逮 。（圖／移民署嘉義縣專勤隊提供）

記者翁伊森／嘉義報導

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊聯手嘉義縣警察局主動出擊，日前兵分多路前往轄內偏遠地區廢棄工廠等處所，執行聯合查處行動，不僅查獲12名非法外來人口，其中8名是失聯移工，並深入追查出3名非法雇主，還查獲1名非法外來人口是涉嫌肇事逃逸被發布通緝的對象，立刻被逮捕歸案，透過強力掃蕩作為，展現移民執法決心！

嘉義縣專勤隊循線前往轄內偏遠地區一處廢棄工廠勘查，該工廠鄰近區域人煙稀少，看似廢棄許久，移民官本以為線報有誤，沒想到經埋伏蒐證鎖定可能出入時間後，竟掌握確有多名外籍人士居住，於是聯手警方運用優勢人力進行突襲，果然發現多名越南人在內吃飯聊天，見移民官登門詢問身分，他們不僅毫無慌張神情，淡定的謊稱是合法移工。

經驗老道的移民官立刻拿出移民署獨家利器「行動身分辨識設備」比對指紋查證身分，他們見失聯移工的身分一覽無遺，只好無奈坦承失聯後藏匿該處四處打零工，其中1名還是今年涉嫌肇事逃逸的通緝犯，本以為躲藏在廢棄工廠夠隱密，沒想到還是栽在細心的移民官手裡，如今只能乖乖就逮。非法外來人口全數帶回調查及收容，非法雇主也將依違反就業服務法函送勞政主管機關裁罰。





嘉義縣專勤隊隊長張玉龍表示，移民署將持續會同友軍執行查察，以強化外來人口安全管理，彰顯移民執法決心，並呼籲民眾千萬不要貪圖一時便利，而僱用來路不明的外來人口非法工作，違反就業服務法不僅可處15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金。民眾若是發現不法情資，歡迎踴躍向嘉義縣專勤隊(電話：05-3625162)檢舉，共同打擊不法，若因而查獲非法雇主、仲介或非法工作外來人口，更可獲得高額的檢舉獎勵金。