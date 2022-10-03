士林豆腐工廠環境髒亂　失聯移工被逮吐心酸：這輩子不敢吃了

▲移民署台北專勤隊在北市士林區臭豆腐加工廠，查獲兩名非法移工。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

移民署台北市專勤隊9岳22日會同海巡署偵防分署查緝隊到北市士林區1處沒有門牌、合法營業登記的豆腐工廠查察失聯移工，因現場環境惡劣，專勤隊員強忍著惡臭，在廠區陰暗角落處查獲2名印尼籍失聯移工。

北市專勤隊表示，日前接獲線報，士林區1處豆腐工廠僱用非法外籍人士工作，專勤隊立刻聯合海巡署偵防分署查緝隊在9月22日至現場稽查，這個無營業登記的豆腐工廠隱身荒郊草叢中，外觀宛如廢棄垃圾回收場的鐵皮屋，查緝人員進入工廠時瞬間飄來惡臭，地板濕滑，環境髒亂。

雖然廠內員工故作鎮定，繼續推送豆腐木板，不理會查緝人員，但專勤隊員忍著惡臭用手電筒照進陰暗處，快速找到躲藏在角落的印尼籍「阿萬」和他的同鄉「阿諾」兩名失聯移工。

「阿萬」被抓到後表示：「在這種噁心的工廠做豆腐後，我這輩子再也不敢吃豆腐了。」阿萬告訴專勤隊員，因為逃跑後沒有合法工作簽證，找不到好工作，只好忍受這臭氣沖天的地方，每天工作12小時，不僅日夜顛倒沒有休假，還只能睡在沒有冷氣的貨櫃屋裡。

根據移民署調查，阿萬當初被朋友騙才離開原本合法雇主，對離開合法雇主的行為感到悔不當初，遭專勤隊員逮捕後，還得面臨遣回印尼的下場。移民署表示，加上本案非法雇主未合法辦理營業登記、經營食品加工也未申請環境衛生審核，後續將函送相關主管機關辦理。

北市專勤隊表示：呼籲雇主勿心存僥倖僱用非法移工，根據《就業服務法》規定，雇主聘僱外國人應向勞動部申請許可，非法容留、聘僱外籍人士工作，最高可處新台幣75萬元罰鍰，五年內再違反者，最高可處3年有期徒刑或併科新台幣120萬元罰金。

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