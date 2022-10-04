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檢舉獎金最高1000萬　移民署桃園站召開新住民網絡會議宣導反賄

▲移民署桃園站召開新住民網絡會議宣導反賄。

▲移民署桃園站召開新住民網絡會議宣導反賄。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022九合一大選逼近，移民署桃園市服務站4日召開「新住民關懷網絡會議」，邀請桃園地檢署康惠龍主任檢察官進行反賄選宣導、桃園監理站介紹11月1日新上路的新制電動自行車騎乘，須合格掛牌、投保強制責任險等相關訊息，期出席的60多個服務新住民的公、私部門網絡成員，將該些訊息廣為宣導。

移民署桃園市服務站主任黃英貴表示，目前桃園市新住民人數已逾6萬人，新住民歸化國籍並設戶籍(領到身分證)4個月後，便可跟國人一樣享有投票權，為避免新住民因不諳法令及文化差異等因素而成為賄選對象，桃園站與桃園地檢署合作宣導「反賄選、斷黑金」觀念，讓新住民知道自己的投票權益與反賄選的重要性。

▲移民署桃園站召開新住民網絡會議宣導反賄。

康惠龍主任檢察官首先介紹多種賄選態樣，包括現金買票、招待餐飲旅遊或贈送禮物等，另說明「反賄五部曲」，就是「接」-接近候選人或樁腳；「保」-保存證據；「打」-撥打檢舉專線；「訴」-起訴就領1/4獎金；「搞定」-等判決確定就領得全部獎金。另重申檢舉賄選人身分會嚴格保密，檢舉獎金最高1,000萬元，可向桃園市服務站或專勤隊檢舉（03-3310409分機120、123或2174577），最後呼籲賄選是貪腐之病毒，全民一起來掃毒，守護臺灣的民主價值。

桃園監理站說明，今年11月1日新上路的「道路交通管理處罰條例」電動自行車相關規定，因新住民很多騎乘電動自行車，新制上路和生活實在息息相關。新制電動自行車騎乘須合格掛牌，否則可罰1200到3600元，須投保強制責任險且年滿14歲才可騎乘，時速不得超過25公里，擅自改裝合格的電動自行車將最高處新臺幣5,400元；此外也提醒酒後騎乘電動機車將觸犯公共危險罪，千萬不要因酒後騎車肇事造成遺憾。

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