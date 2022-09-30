移民署專勤隊長遭控對女看電影時「掀衣吻乳」！終獲無罪確定

▲陳姓隊長遭女子指控猥褻，終獲無罪確定。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

移民署彰化專勤隊陳姓隊長，遭另名女公務員提告，指稱2人在看電影時竟對她毛手毛腳、「掀衣吻乳」。陳男遭提起公訴，一二審均獲判無罪。檢方再上訴第三審，最高法院審理後，30日駁回檢方上訴，陳男無罪確定。

女子提告指稱，她與陳男是透過同事介紹認識，2人多次外出約會，2015年6月間至西門町吃飯，再前往一間網咖開包廂看電影，但陳男卻突然伸手摸她胸部，還掀起她衣服親吻胸部及乳頭，她當下嚇得不敢動，後來她藉口和朋友聚餐為由脫身，原先不想把事情鬧大，但過了數月後仍無法釋懷，決心提告。

檢方一度不起訴陳男，但女子再議成功後，台北地檢署對陳男提起公訴。陳男當時遭起訴時受訪，表示當年他奉派到南投任職，已離婚，女方是後來到南投受訓透過同事介紹彼此認識，私底下也多次約出去吃飯、看電影，但他個人認為雙方是以結婚為前提交往，看電影時有親密的舉動，這也正常，但絕對沒有發生性行為，且包廂是半開放式，他也絕不可能強行脅迫對方。陳男最後更說「我就是問心無愧」，相信司法一定會還給他一個公道與清白。

案經法院審理，陳男在法庭上供稱，「我與女子經同事介紹後談戀愛交往，案發當日2人情緒都非常HIGH，在包廂中先接吻，親之前我有詢問她的意願，她點頭...她並告知我她胸部是人工的，比較硬，觸感不好，要我多包涵。....整個過程約10幾分鐘，之後我們就繼續看電影，我就沒再摸、親她胸部。而包廂是半公開的空間，她要是不願意立即可以呼救，她也沒這樣做。」

一二審法院審理後，均判決陳男無罪。檢方不服，上訴第三審，最高法院審理後，認為檢方上訴無理由，駁回上訴，全案就此確定。