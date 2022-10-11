前議員兒親抓通緝犯！大馬歌手「躲摩鐵吸毒」　嘶吼大叫畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

大馬歌手丘沁偉與北市前議員楊實秋之子楊澤祖，因架設網站糾紛互告，多項官司纏身，他日前因吸食第二級毒品安非他命，遭北檢依《毒品危害防制條例》起訴。楊今（11日）得知身揹3條通緝的丘男，躲在士林區延平北路五段某摩鐵，甚至欺瞞男性友人吸食安非他命等毒品，立即報案，警方調派警力前往，將人帶回歸案，預計明早移送地檢署複訊。

▲「暖聲熊男」馬來西亞籍歌手丘沁偉在台涉嫌詐欺吸毒等醜聞，更被北市前市議員楊實秋之子指控企圖性侵，目前身背3條通緝，躲士林摩鐵遭逮。（圖／民眾提供）

今（11日）下午，31歲丘沁偉用女性假帳號邀一名陳姓男子到士林某摩鐵，並以「放鬆」名義誘騙對方施用安非他命。楊澤祖在得知丘的行蹤後，立刻報警偕同警方前往摩鐵。

當時丘沁偉穿著灰色外套搭配四角褲狼狽躲在廁所，見到大批警力上門，當場嚇得嘶吼大叫，隨後在房內被起獲安非他命毒品。

由於丘沁偉身背3條通緝（北檢詐欺、士檢詐欺、北院妨害名譽通緝犯），稍早在警方戒護下被帶回派出所，今晚將留在派出所過夜，預計隔天12日一早移送地檢署複訊。如今又躲摩鐵又搜出安非他命，恐再加添加一條毒品罪。

▼去年12月楊澤組依《刑事訴訟法》的「利害關係人得逕行逮捕通緝之被告」規定，直接前往丘沁偉士林區租屋處抓他。（圖／記者黃宥寧翻攝）

去年12月25日晚間，楊澤祖以告訴人身份收到通緝書後，並依據《刑事訴訟法》的「利害關係人得逕行逮捕通緝之被告」規定，前往丘沁偉士林區租屋處抓他，並全程錄影。當時丘全身裸體被楊澤祖壓制後，在地上不斷扭動身體喊「救命！救命！為什麼你們要殺進來！我死了！拜託救命啊！痛！對不起...」模樣十分狼狽。

馬來西亞籍丘沁偉屢屢在台吸毒、涉刑案遭逮、通緝，移民署回應表示，丘因涉犯毒品等案件經地檢署限制出境、出海，暫無法遣送出國，且其未受刑事羈押處分，移民署依入出國及移民法辦理收容替代處分，查其在收容替代期間，均能按時向移民署台北市專勤隊報到，專勤隊並不定期派員訪視；他再次涉犯毒品案遭查獲，移民署將配合司法機關偵審及裁判情形，辦理收容及後續驅逐出國事宜。