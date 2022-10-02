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擁2專利讓台灣馬達出口擠世界前三　約旦博士莫安柏獲頒梅花卡

▲約旦籍機電專家莫安柏身擁兩項專利，成功讓台灣散熱馬達出口擠世界前三大，移民署頒贈梅花卡。（圖／記者張君豪翻）攝）

▲約旦籍機電專家莫安柏身擁兩項專利，成功讓台灣散熱馬達出口擠世界前三大，移民署頒贈梅花卡。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

從約旦來台工作的莫安柏（Mohammed Amer）在台任職某機電商的高級工程師，他是一名機械工程學博士，專業領域致力於奈米流體熱傳、熱交換器及結霜除霜等熱源研究，研究內容包含筆記型電腦風扇、馬達的散熱模組、通風與空氣淨化等解決方案。目前莫安柏受聘台灣某電機公司，該公司憑藉他掌握的專利技術、微型節能馬達風扇出貨量排名全球第3名。

莫安柏精通阿拉伯語、英文及中文，2015年即來台攻讀大學機械工程學碩士，今年初取得發明兩項專利，分別是提升流量降噪新型扇葉、提升流量降噪的新型扇框發明，莫安柏發揮專長並獲推薦，順利以「高級專業人才」身分，榮獲移民署頒發外僑永久居留證－梅花卡，並將美女妻子接來台灣居住。

▲約旦籍機電專家莫安柏身擁兩項專利，成功讓台灣散熱馬達出口擠世界前三大，移民署頒贈梅花卡。（圖／記者張君豪翻）攝）

莫安柏表示，他來台近8年，順利在台完成碩士、博士學業，他現在的工作就是推動電子冷卻技術，讓台灣該領域處於世界領先地位，他研究期間發表論文20多篇，並擔任國際知名期刊審稿人，平日和同事相處和諧，也深獲公司信任。

現在莫安柏也常跟妻子到處遊歷旅行，特別喜歡看台灣的好山好水，兩人也騎著摩托車，到處品嚐牛肉麵、珍珠奶茶等台灣道地美食及欣賞國父紀念館、101大樓等人文風光。

移民署北區事務大隊北市服務站主任蘇慧雯表示，政府為了延攬外國專業人才、提升國際競爭力，提供外國專家人才於再台就職取得永久居留權。國發會為進步放寬外國專業人才、日前修正外國專業人才延攬、僱用法，期望能夠透過多元且友善的攬才通路，吸收國外專業人才，提升台灣競爭力。

梅花卡簡介：

外僑永久居留證－梅花卡（Permanent Residency“Plum Blossom”Card）核發對象是給國家級人才，或在台有重大投資、重大貢獻的外籍人士，鼓勵更多國際專業人才在台永久居留，不必在其外僑居留證（Alien Resident Certificate）有效期限內提出，須經審查會並由各專業領域專家學者審核通過後審可核發，得不受居留年限及天數之限制，有別於一般的外僑永久居留證申請（Alien Permanent Resident Certificate）。截至今年9月，高級專業人才類別頒發177張、特殊貢獻49張、重大投資27張，總共頒發253張梅花卡。

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