相信吃人肉會變年輕！　變態夫妻誘騙2女「活人獻祭」斬首分屍

▲夫妻迷信黑魔法，竟然殺人獻祭。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

印度喀拉拉邦傳出駭人分屍案，警方發現2名失蹤女子帕德瑪(Padma )和羅斯琳(Roslyn)慘遭斬首，遺體也被分屍，調查後發現事件與活人獻祭有關，目前已逮捕到3名凶嫌到案，其中2人是一對夫妻，2人疑似相信吃人肉可以變年輕才會犯案。

警方表示，來自埃納庫拉姆縣(Ernakulam)的2名受害女子，平時在街上販賣彩券維生，警方上月26日接獲2人失蹤案後進行調查，結果在帕塔納姆蒂特塔 (Pathanamthitta)縣埃蘭托爾村(Elanthoor)一棟房屋中找到2人被掩埋的分屍遺體。

警方後來逮捕與案件有關的3名嫌犯，分別是當地按摩師辛格(Bhagaval Singh)、妻子萊拉(Laila)，與化名為沙菲(Muhammand Shafi)的拉席德(Rasheed)。篤信黑魔法的辛格與妻子，因為相信吃下人肉後能獲得青春與金錢運，在拉席德誘導下一同策畫案件，把2名受害者騙到住所後活人獻祭。

調查人員表示，辛格與萊拉在觀看殺人和分屍過程時還十分興奮，後來吃下2名受害者部分遺體，使得屍體被人發現時只剩下碎屍，並且埋在多個不同坑洞中，而拉席德曾因為涉嫌性侵與殺害一名75歲女子被起訴。殘忍案件讓當局痛批，只有喪心病狂的變態才會犯下這種案件，案件正在調查中。