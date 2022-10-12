13歲少女洗完澡「濕身立刻開電視」　被恐怖電擊送醫身亡

▲少女洗完澡後開電視觸電身亡。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

巴西傳出少女洗澡被電死事件，13歲少女Iorrany Ravick Soares Rodrigues洗澡後，身上還是濕的便觸摸家中老舊電視，結果慘被活活電死，目前仍在調查她觸電的原因。

這起不幸事件9日發生在巴西東北部馬拉尼昂州(Maranhao)蒂蒙市(Timon)，13歲少女Iorrany洗完澡後，打開電視想看自己愛看的節目時突然觸電，後來被緊急送到當地醫院Alarico Pacheco治療，然而沒多久就被宣布死亡。

遺體送去驗屍後，傷心的家人11日為Iorrany舉行喪禮。少女觸電原因引發外界好奇，有當地媒體報導，由於Iorrany家中電視管線接線錯誤，才會導致慘案發生，也有消息指出，事發當時她用手觸摸了天線而非電視機本身，詳情仍在調查中。

阿根廷今年8月也發生類似事件，33歲女子阿琪諾(Geronima Sunilda Sanchez Aquino)淋浴完正要幫2歲女兒洗澡時，突然遭到強烈電擊，醫護人員趕到現場時發現她已經死亡。調查人員指出，女子因為電器設備安裝不當與自身疏忽，才會導致慘案發生。