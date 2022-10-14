印尼131童驚爆腎衰竭！疑喝下「印度污染毒藥」　當局籲政府快停售

▲印尼有131名兒童疑因服用受污染印度咳嗽藥水而出現腎衰竭症狀，下同。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

印尼兒童保護委員會（KPAI）證實，當地有131名兒童疑因服用受污染的印度咳嗽藥水而出現腎衰竭症狀，因此相關單位敦促政府停止從印度進口這款咳嗽藥。

據當地《時代》周刊報導，印尼兒科醫師協會（IDAI）日前通報，當地自今年初至10月10日，有至少131名五到十幾歲的兒童與青少年出現急性腎衰竭，但病因不明。KPAI專員賈斯拉（Jasra Putra）13日發布聲明，聲稱兒童頻繁出現急性腎衰竭的病例應與進口自印度的咳嗽藥水有關。

他指出，有鑑於目前受影響的兒童人數眾多，而且民眾至今仍可在市面上購得相關藥物，因此呼籲衞生部與食品藥物管理局（BPOM）對此一藥物進行徹查，並在調查結果出爐前，果斷阻止相關藥品在市面流通。他也表示，「如果這款藥物是在印尼生產或在國內獲得許可的話，希望所有藥廠停止生產。」

印尼衞生部官員12日透露，首都雅加達今年已有超過20名兒童因急性腎衰竭死亡，因此當局將與世界衛生組織（WHO）合作展開調查。西非甘比亞日前也有69名兒童因服用印度生產的感冒糖漿後，出現急性腎損傷後死亡。不過這名官員表示，印尼的死亡病例與甘比亞無關，因為BPOM已證實，甘比亞受污染的印度感冒糖漿未在印尼註冊出售。

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