半空中「機艙濃煙密布」無法呼吸！　空服竟回乘客：替自己祈禱吧

▲印度香料航空(SpiceJet)班機內冒出大量濃煙。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

印度香料航空(SpiceJet)一架客機12日晚間起飛後,機艙內突然冒出大量煙霧,從曝光影片可以看到,艙內滿是濃煙乘客嚇得不知所措,空服員也不斷大喊著趴下,但氧氣面罩完全沒掉下來,畫面險象環生,而乘客爆料指出,當他詢問空服員該如何是好時,對方竟回他,「替自己和家人向上帝祈禱吧!」

根據《太陽報》報導,香料航空編號SG-3735客機12日晚間從果阿邦(Goa)啟航,準備飛往南部泰倫加納邦(Telangana),結果飛機居然在半空中發生意外,機艙內突然冒出大量濃煙,持續超過25分鐘。從曝光的影片可以看到,空服員不斷大喊著,「彎下腰、趴下」,而煙霧大到難以看到其他乘客,錄影的人只能開啟手機內建的手電筒。

乘客維沙爾(Vivek Vishal)表示,當時煙霧已經佈滿整個機艙,但氧氣面罩完全沒有掉下來,「香料航空拿人們的生命冒險,在這25分鐘我們幾乎快窒息,但連氧氣罩到沒有。」另一名乘客穆魯帕拉(Srikanth Mulupala)則指控空服員應對不當,「機組人員告訴我們要替自己和家人向上帝祈禱,這太令人痛心了,許多乘客都慌張地開始尖叫。」

It took 20 minutes from there and we all the passengers suffered and blacked out with fear. Luckily we landed alive and safely... But what if something happens and who would be responsible, this happened clearly due to the neglence of the crew and respective department. pic.twitter.com/gwvltHNlHR