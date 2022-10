被綁架性侵長達1個月　女脖子戴狗鍊逃出地下室崩潰敲門：救救我

▲女子逃出地下室,控訴自己遭到綁架。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密蘇里州發生誇張綁架案,一名女子被關押在地下室長達1個月,遭39歲男子哈斯萊特(Timothy Haslett Jr.)性侵虐待,後來好不容易逃出向外求救,被人發現時脖子上還戴著狗鍊。警方目前依性侵、綁架、襲擊罪將哈斯萊特逮捕。

受害女子7日早上7時45分逃離哈斯萊特位於Excelsior Springs家中,跑到附近住家向一名老婦人求救。老婦人表示,她聽到有人拼命敲門,開門後看到一名女子穿著乳膠內衣,脖子上戴著狗鍊,臉上還掛著一片從嘴巴扯下來的膠帶,崩潰告訴她,「你必須幫幫我,我被性侵、綁架了」。

Timothy Haslett Jr. is set to be in court today for an arraignment for rape, kidnapping, assault charges. Court documents state a woman pointed out the home she escaped from once inside an ambulance. Police found room she described being held in inside basement.@KCTV5 4,5,6PM pic.twitter.com/2TLE6utyly