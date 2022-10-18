印度男喊「在台灣很孤單」性侵女大生　玩交友App騙回住處逞慾

▲印度男喊「在台灣很孤單」性侵女大生，被判處2年6個月，執行完畢後驅逐出境。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者趙蔡州／綜合報導

一名印度籍男子阿諾（化名）2020年12月透過交友軟體，認識一名女大生小美，不料他卻趁與小美在租屋處聊天之際，突然說出「我在台灣很孤單」並試圖性侵，所幸小美成功掙脫，逃離後立刻報警。新北地院一審依強制性交未遂罪，判處阿諾2年6月有期徒刑，執行完畢後驅逐出境。

根據判決書指出，阿諾2020年1月持觀光護照抵台後非法居留，同年透過網路交友App認識了女大生小美，兩人2020年12月25日聖誕節晚上8點相約見面吃飯，但他一見面就開始不停說服小美，希望小美能一起到他位在新北市的租屋處聊天，晚一點再去吃飯，小美最後拗不過點頭同意。

小美進門後，看見阿諾拿出啤酒，說要一邊喝酒一邊聊天，立刻拒絕說「我不想喝酒，我想去吃晚餐」，沒想到阿諾此時突然說「我在台灣很孤單」，接著突然靠近不斷觸碰她，大力把她強拉到大腿上，隔著衣服摸她的胸部臀部，甚至把手伸進她的裙子內，隔著內褲不斷侵犯她的下體。

小美眼見阿諾獸性大發，嚇得不停大喊並瘋狂掙扎，所幸成功掙脫逃離現場，事後立刻到醫院驗傷，持驗傷單到警局報警提告。針對指控，阿諾出庭時辯稱「我是清白的」，矢口否認有任何性侵犯行，小美身體上也未驗出他的DNA，甚至反控是小如跟他要錢，願意接受測謊。

新北地方法院一審審理案情，表示小美描述被性侵的過程，歷次證詞幾乎完全相符，而阿諾隔壁室友也證稱，當天有聽見阿諾房間傳出男女爭吵，以及女子多次尖叫並以英文大喊「不要碰我」，接著還有人甩門跑走等聲音，描述的情節與小美供詞幾乎一致。

加上小美在事發後，曾傳訊息告訴阿諾，一定會報警找律師提告，而阿諾則不斷回傳「請原諒我」、「都是我的錯」、「我會結束我的生命」等語，祈求小美原諒，而小美出庭描述過程時，多次無法克制情緒而激動落淚，與一般遭受性侵的受害人反應相同，儘管小美身體上未驗出阿諾DNA，綜合判斷小美的指控為真。

一審法官認為，阿諾犯案後矢口否認犯行，始終未與小美達成和解、未獲得小美原諒，態度甚差且毫無悔悟之心，而小美在事發後迄今無法正常生活，身心受創程度非輕，審酌後依強制性交未遂罪，判處阿諾2年6月有期徒刑，執行完畢或赦免後驅逐出境。高等法院二審日前駁回上訴。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完