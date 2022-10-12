整顆頭都被咬住！8歲童差點被美洲獅扭斷脖子　頭皮撕裂縫200針

▲男童差點被美洲獅活活咬死。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

加拿大8歲男童卡森(Cason Feuser)在河邊遊玩時遭美洲獅攻擊，親友發現他整顆頭都被美洲獅咬在口中，脖子差點被扭斷，趕緊幫忙撿地上石頭狂扔，最後成功把美洲獅趕走，由於傷勢實在太嚴重，送醫後縫200針才成功把破碎的頭皮和頸部縫合在一起。

男童卡森7月31日在亞伯達省(Alberta) 落磯山脈議院鎮(Rocky Mountain House)附近的主教河(Bishop River)露營時，一隻巨大美洲獅突然從背後撲到他身上，整張嘴緊緊咬住他的頭，還不斷晃著試圖扭斷他的脖子，恐怖場景把在場6名孩童給嚇了一大跳，幸好大人發現後趕緊撿起地上石頭，扔向美洲獅救人。

I spoke with Cason's mom this afternoon about what happened & how her son is doing.

The family is getting ready to go home today, just two days after the 7-year-old was attacked by a cougar.

I'll have the full story tonight on @ctvedmonton.

Courtesy: Chay Feuser. https://t.co/mPHom9KiJc pic.twitter.com/MQLd2AmPQc — Jessica Robb (@jessicarobb_) August 2, 2022

幫忙擊退美洲獅的40歲女子莫里森(Alisha Morrison)表示，「我當時坐在附近看著孩子們玩耍，兒子摩根(Morgan)突然大叫，一看發現他的朋友卡森被美洲獅咬住，孩子們都害怕跑向露營車，美洲獅則試圖把卡森帶走，我立即撿起石頭，成功打中美洲獅頭部，所養的狗也在露營車旁幫忙，保護孩子們不讓美洲獅靠近，我後來把卡森抱回露營車上」。

卡森的爸媽當時正在工作，接到通知電話後立即驅車前往醫院，發現兒子下巴骨折，頭部、臉部、頸部都受重傷，接受長達3小時的手術，好不容易才把破碎的頭皮與頸部的傷口縫合。事發3個月後，卡森爸媽表示，幸好兒子後來恢復情況良好，他們對外分享兒子傷勢照，希望能提醒其他民眾野外遊玩時，要小心大型野生動物。