整顆頭都被咬住！8歲童差點被美洲獅扭斷脖子　頭皮撕裂縫200針

▲男童差點被美洲獅活活咬死。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

加拿大8歲男童卡森(Cason Feuser)在河邊遊玩時遭美洲獅攻擊,親友發現他整顆頭都被美洲獅咬在口中,脖子差點被扭斷,趕緊幫忙撿地上石頭狂扔,最後成功把美洲獅趕走,由於傷勢實在太嚴重,送醫後縫200針才成功把破碎的頭皮和頸部縫合在一起。

男童卡森7月31日在亞伯達省(Alberta) 落磯山脈議院鎮(Rocky Mountain House)附近的主教河(Bishop River)露營時,一隻巨大美洲獅突然從背後撲到他身上,整張嘴緊緊咬住他的頭,還不斷晃著試圖扭斷他的脖子,恐怖場景把在場6名孩童給嚇了一大跳,幸好大人發現後趕緊撿起地上石頭,扔向美洲獅救人。

